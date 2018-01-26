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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۵

باسیل:هیچکس نمی‌تواند میان دولت لبنان و حزب‌الله اختلاف ایجاد کند

باسیل:هیچکس نمی‌تواند میان دولت لبنان و حزب‌الله اختلاف ایجاد کند

«جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان در سخنانی تأکید کرد که هیچ کس موفق نخواهد شد میان دولت لبنان و حزب الله اختلاف ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «جبران باسیل» وزیر خارجه لبنان اعلام کرد که هیچکس قادر نیست میان دولت لبنان و حزب الله اختلاف افکنی کند.

بر اساس این گزارش، وی تصریح کر: در لبنان یک نوع همزیستی مسالمت آمیز وجود دارد و قشرهای مختلف مسلمان و مسیحی در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

این مقام لبنانی اضافه کرد: لبنان کشوری است که بر اساس شراکت بین اسلام و مسیحیت اداره می شود.

باسیل افزود: برخی به دنبال آن هستند تا میان اقشار مختلف لبنان تفرقه افکنی کنند. ما این اقدامات را متوقف می کنیم. 

وزیر خارجه لبنان تصریح کرد: در لبنان، قانون اساسی وجود دارد و کشور بر مبنای آن اداره می شود. ما به دنبال دور زدن قانون اساسی نیستیم.

کد مطلب 4210434

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