مسئولان پاسخگوی عدم توقف قطار و افزایش سهمیه بلیت در دامغان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدحسینیان در خطبه‌های نخستین نماز جمعه بهمن‌ماه۹۶ به میزبانی مصلای دامغان بابیان اینکه اجحاف در حق راه‌آهن دامغان چند بار پیگیری اما متأسفانه پاسخ قانع‌کننده را از مسئولان این حوزه دریافت نشده و امروز مجبور به بیان آن هستیم، تأکید کرد: چرا نباید قطار مسافربری در ایستگاه دامغان توقف داشته باشد و مسافران که اکثراً دانشجو و از اساتید دانشگاه‌ها هستند از خدمات این ایستگاه استفاده نکنند؟

وی بابیان اینکه مسافران قطار تهران-مشهد که حامل مسافران دامغانی است از این شهر عبور کرده و مسافران دامغانی را پیاده نمی‌کند، افزود: مسافران این شهرستان باید در ایستگاه شاهرود پیاده و مجدد به سمت دامغان بیایند.

دامغان ظرفیت خوب گردشگری است

امام‌جمعه دامغان گفت: علت اینکه توقف قطار و سهمیه بلیت برای مسافران دامغانی را اداره کل راه‌آهن شمال شرق (۱) حذف می‌کند باید روشن شود و بنده به‌عنوان امام‌جمعه این شهر از همین میز خطابه به مسئولان راه‌آهن می‌گویم که آخرین فرصت برای رفع این مشکل هم‌اکنون خواهد بود.

حسینیان با اشاره به وجود پتانسیل و ظرفیت‌های بالقوه دامغان، اظهار داشت: این شهرستان یک پتانسیل خوب در حوزه گردشگری دارد و باید تلاش کرد بودجه‌های ملی و استانی جذب شود تا این شهرستان عزت و ارتقاء پیدا کند.

وی در دیگر بخش سخنان خود، ضمن اشاره به وجود ۲۴ نوع ماده معدنی در دامغان، افزود: تعدادی از آثار فرهنگی و تاریخی شهرستان در اختیار اوقاف و امور خیریه قرار دارد که متأسفانه هیچ نظارتی بر آن ندارد و فقط به دنبال گرفتن درصد از این آثار است که این درصد را بگیرند و ببرند.

حرمت فاطمیه حفظ شود

امام‌جمعه دامغان گفت: باید گردشگری شهرستان تقویت شود و از این آثار خوب فرهنگی و تاریخی بهره داری کرد و به همه معرفی شود.

حسینیان دیگر بخش سخنان خود را به انقلاب اسلامی اختصاص داد و بیان کرد: امام راحل (ره) با انقلاب اسلامی، به ملت ایران عزت داد و نورانیت را در خاورمیانه و کشورهای غرب آسیا ایجاد کرد لذا باید بکوشیم جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی ایران باشکوه و مردمی برگزار شود و در این راستا باید از ظرفیت نسل سوم و چهارم انقلاب که در آن دوران نبودند، نیز به‌خوبی استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه در اعیاد دهه فجر بای حرمت فاطمیه حفظ شود، تأکید کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) دارای کرامت، مدح و مناقب فراوان است و قرآن کریم و آیات و روایات فراوانی در خصوص فضائل آن بانوی گرامی اسلام وجود دارد که می‌توان به سوره مبارکه کوثر و وجود آیه مباهله درشان و مقام ایشان اشاره داشت.