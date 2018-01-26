تصادف خودرو در اردبیل منجر به فوت و مصدومیت ۳ تن شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت فتاحی بعد از ظهر جمعه در بازدید از محور اردبیل- سراب به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه ساعاتی قبل در اثر برخورد یک دستگاه پژوه پارس و یک دستگاه سمند، یک زن میانسال جان باخت و دو تن دیگر مجروح شدند.

وی افزود: این حادثه در محور اردبیل- سراب و گردنه صائین به وقوع پیوسته و به دلیل عدم توانایی راننده پژو در کنترل وسیله نقلیه ناشی از سرعت غیر مجاز سرنشین زن پژو در دم جان باخته و راننده مصدوم شده است؛ در عین حال سرنشین خودرو سمند نیز مصدوم شده که هر دو مجروح به بیمارستان انتقال یافتند.

به گفته رئیس پلیس راه استان به رغم تاکید مکرر به رعایت سرعت مطمئنه، متاسفانه عدم رعایت سرعت مطمئنه در این حادثه موجب شده تا پژو به خودرو غیر مقصر برخورد کرده و منجر به مصدومیت یکی از سرنشینان آن شود.

فتاحی افزود: مقدار سرعت درج شده در تابلوهای ترافیک کنار جاده ها برای شرایط عادی جوی است و ضروری است در وضعیت خاصی مانند بارش برف و لغزنده بودن جاده رانندگان به مراتب با سرعت پایین تر تردد کنند.