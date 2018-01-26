افشاگری جدید درباره تماس تیم انتخاباتی ترامپ با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز از تلاش دونالد ترامپ برای کارشکنی در تحقیقات مربوط به تماسهای احتمالی تیم انتخاباتی او و مقامات روسیه پرده بر گرفته است. گفته میشود که ترامپ تصمیم داشته بازرس ویژه این پرونده را اخراج کند.
اینکه ترامپ از بابت تحقیقات پیرامون تماسهای تیم انتخاباتیاش با مقامات روسیه ناخرسند است، موضوع جدیدی نیست. اما اکنون رسانههای آمریکا از نمونه دیگری از کارشکنیهای ترامپ در تحقیقات پرده برداشتهاند و نیویورک تایمز از تصمیم ترامپ مبنی بر اخراج رابرت مولر، بازرس ویژه تحقیقات افبیآی پیرامون تماسهای احتمالی تیم انتخاباتی ترامپ با مقامات روسیه، خبر داده است.
این گزارش متکی بر اطلاعاتی است که از چهار منبع مختلف کسب کرده است. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ تصمیم داشته است، رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده تماس با مقامات روسیه را اخراج کند. منابعی که این خبر را در اختیار نیویورک تایمز گذاشتهاند، مایل به افشای نام خود نبودهاند.
رابرت مولر، بازرس ویژه پرونده تماسهای احتمالی تیم انتخاباتی ترامپ و مقامات روسیه، از موضوع تصمیم ترامپ مبنی بر اخراج خود مطلع نبوده است. گفته میشود که او در جریان بازجوییها و تحقیقات هفته گذشته متوجه این تصمیم شده است.
در گزارش نیویورک تایمز آمده است که ترامپ تنها به علت تهدید یکی از مشاوران حقوقی خود از اجرای این تصمیم منصرف شده است. بنا بر همین گزارش، دونالد مکگان، مشاور حقوقی کاخ سفید، در برابر تصمیم ترامپ مبنی بر اخراج رابرت مولر مقاومت کرده و گفته است که حاضر به پذیرش این تصمیم نیست و در صورت اصرار ترامپ، ترجیح میدهد از وظیفه خود به عنوان مشاور حقوقی کاخ سفید کنارهگیری کند، ولی تن به اخراج رابرت مولر ندهد.
گفته میشود که ترامپ پس از تهدید مکگان، از اجرای تصمیم خود منصرف شده است. باید یادآور شد که مکگان سرپرست ارشد مسائل حقوقی کارزار انتخاباتی ترامپ و همچنین مشاور اصلی حقوقی کاخ سفید است. تصمیم ترامپ برای برکناری رابرت مولر میتواند به عنوان تلاش او برای کارشکنی در تحقیقات افبیآی تلقی گردد.
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