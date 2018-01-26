انقلاب اسلامی نعمتی گرانبها/لزوم قدردانی برای دستاوردهای انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی اصغر حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه یاسوج افزود: پیشرفت و رسیدن به سعادت در گرو استفاده و عمل کردن به آیه های نورانی قران است.

حسینی با بیان اینکه در آیه های مختلف قران مسائل مختلفی برای هدایت انسان ها مطرح شده است، ابراز داشت: دوری از گناه و رعایت تقوا برای دستیابی به سعادت ضروری است.

حسینی به داستان اصحاب کهف اشاره کرد و گفت: مهمترین داستان اصحاب کهف معاد است و در آن بر رعایت مسائل حرام و حلال نیز تاکید شده است.

وی با اشاره به آیه ای از این سوره گفت: رعایت حلال و حرام در مورد تغذیه نیز در این سوره آورده شده است که لازم است با تغذیه حلال، خود و فرزندان را از آتش جهنم رهایی داده و از عذاب، سختی و مشکلات رهایی ببخشیم.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه خواندن و گوش دادن به قران ثواب دارد، عنوان کرد: چیزی که در این حوزه مورد تاکید است، عمل کردن به دستورات الهی بیان شده در قران است.

حسینی به دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، کشور جولانگاه دشمنان بود و مستشاران آمریکایی در کشور جولان می دادند.

وی افزود: ‌هر کدام از آنها در تلاش بودند که در تاراج اموال مملکت از دیگری سبقت بگیرند.

امام جمعه یاسوج گفت: پیش از انقلاب، مقدورات کشور از خارج مشخص می شد و هیچ قدرت تصمیم گیری توسط دست نشاندگان وجود نداشت و عزت و بزرگی ایران پایمال شده بود.

وی افزود: پیش از انقلاب، افراد بر سرکار نوکران حلقه به گوش صهیونیستها، آمریکا و انگلیس بودند.

حسینی با تاکید بر اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی دست آمریکا از کشور ما کوتاه شد، عنوان کرد: با انقلاب اسلامی، خداوند عظمت، عزت و استقلال را به مردم ما بازگرداند و دست مستشاران جنایت کار و غارتگر از کشور کوتاه شد.

امام جمعه یاسوج گفت: نسل گذشته برای تحقق انقلاب دفاع کردند، شکنجه شدند تا انقلاب اسلامی محقق شد که باعث عزت، شرف و استقلال کشور است.

وی افزود: تحقق انقلاب، نعمتی گرانبهاست و باید از نعمت های خدا قدردانی کرد.