تاج: تحقیق و تفحص مجلس از استقلال و پرسپولیس فرصت طلایی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج در باره حضور اخیر در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه کرد که مشروح گفتگوی وی با سایت فدراسیون فوتبال در ذیل می آید:

* بعد از حضور شما در مجلس شورای اسلامی عده‌ای این گونه مطرح کردند که شما از طرح تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس ناخشنود هستید.

- اتفاقا فدراسیون فوتبال همواره به دنبال شفاف سازی و پاک سازی فضای فوتبال است. عملکرد ما در این مدت هم این را نشان داده. متاسفانه عده‌ای اطلاعات نادرست به مردم می‌دهند. در آن جلسه هم وزیر ورزش و هم بنده از این طرح استقبال کردیم؛ اما حرف ما این است که حرکت ما به سمت پاکسازی نباید حساسیت برانگیز باشد. ما به نهادهای بالادستی فوتبال AFC و FIFA اعلام کرده‌ایم که این دو باشگاه طبق قانون تجارت اداره می‌شوند و قوانین شرکت‌های خصوصی باید درباره آنها رعایت شود. شیوه عملکرد ما نباید به گونه‌ای باشد که این اصل زیر سئوال برود.

* در حال حاضر وضعیت پرونده‌های حقوقی باشگاه‌های ایرانی در فیفا چگونه است؟

- خوشبختانه در ۱۸ ماه گذشته اهتمام بسیار زیادی برای حل مشکلات بین‌المللی این دو باشگاه و دیگر باشگاه‌ها صورت گرفته که نتیجه زحمات باشگاه‌هاست. در حال حاضر هم این دو باشگاه در فیفا کمترین حجم پرونده‌های شکایتی را در ۱۰ سال اخیر دارند. وضعیت رسیدگی به پرونده‌های بین‌المللی و کم شدن بار مشکلات حقوقی باشگاه‌های ایرانی در فیفا خود بیان کننده همه حقیقت درباره عملکرد فدراسیون فوتبال و باشگاه هاست؛ اما متاسفانه بعضی‌ها می‌خواهند حقیقت را وارونه جلوه دهند. این دو باشگاه و همینطور دیگر باشگاه‌های ایرانی از جمله تراکتورسازی تلاش بسیار زیادی کردند تا مشکلات عدیده‌ای که از سالها قبل وبال گردن فوتبال ایران شده بود، کم شده یا از بین برود. ما معتقدیم تمام این مشکلات باید به تدریج، با درایت، از راه منطقی و کانال درست آن، برطرف شود.

من در گزارش خودم به نمایندگان مجلس هم گفتم که ارزیابی من از این طرح بسیار مثبت است. من این تحقیق را فرصتی طلایی برای دو باشگاه می‌دانم که مدیر عامل محترم، هیات‌ محترم مدیره و اعضای محترم مجمع هر یک از دو باشگاه می‌توانند نمایندگان محترم را از درآمدزایی و نحوه اداره دو باشگاه و همین طور مشکلات عدیده خود آگاه سازند و هیچ فرصتی از این بهتر پیش نمی‌آید. این را هم باید اضافه کنم که اداره این دو باشگاه توسط فدراسیون فوتبال انجام نمی‌شود و نظارت بر دو باشگاه وظیفه مجمع و هیات مدیره است.

* در مجلس سوالی هم درباره بازی بانوان در اهواز پرسیده شد درست است؟

- بله. یکی از نمایندگان شهر تهران پرسیدند چرا بازی بانوان در گرد و غبار اهواز برگزار شد ولی بازی فولاد و پیکان برگزار نشد. من توضیحاتی دادم که نمایندگان را قانع کرد. بازی بانوان در ساعات صبح و در هوای عادی برگزار شد. از دقیقه ۸۰ به بعد گرد و خاک شد که داور بازی در دقیقه ۸۷ می‌خواست بازی را متوقف کند اما دو تیم قبول نکردند و بازی در چند دقیقه پایانی ادامه پیدا کرد. اما برنامه بازی فولاد و پیکان در ساعات عصر و در اوج گرد و غبار بود. ما می‌خواستیم بازی را برگزار کنیم تا خللی در برنامه پیش نیاید؛ اما هوا واقعا نامساعد بود و قوانین اجازه برگزاری بازی را به ما نمی‌داد.