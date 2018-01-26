به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید حسن عاملی بعدازظهر جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه تصریح کرد: در دولتهای گذشته و دولت فعلی قانونی وجود دارد که مالیات شرکتهای بزرگ در مرکز کشور اخذ شود.
وی با اذعان به اینکه اخذ مالیات به این شکل مصداق تشدید محرومیت آشکار برای استانهای محروم است، ادامه داد: اینکه مالیات مخابرات، ایرانسل، همراه اول، بیمه، بانکها، بنزین، نفت، سیگار، مالیات و شمارهگذاری خودروها به صورت متمرکز در تهران اخذ شود و استانهای دیگر محروم بمانند روند صحیحی نیست.
نماینده ولی فقیه در استان متذکر شد: اگر در جایی کوتاهی در مسئولی دیده شود یا خدای نکرده خیانتی مشاهده گردد یا نقض قوانین محرز شود جهت پیشرفت کشور و عزت ملت باید ما وارد عرصه مطالبه و استیضاح شویم و در خصوص روند اخذ مالیات باید نمایندگان مجلس رویه غلط را اصلاح کنند.
عاملی تأکید کرد: از سویی گفته میشود هر استان ارزشافزوده را بگیرد و هرقدر وصول شد در استان تقسیم شود که در این حالت مالیات به عدالت در کشور تقسیم نمیشود و استانهای محروم به شدت زیان میبینند.
وی با تأکید به اینکه پیگیری مشکلات و نواقص توسط ملت، یکی از اسباب اصلی رسیدن به اقتدار و موفقیت دولت و مصداق آتش به اختیار و بلکه از بزرگترین مصادیق امربهمعروف و نهی از منکر است، اضافه کرد: از مدیریت ارشد استان میخواهیم با مذاکره با سایر استانداران وجه نقص این قانون را به هیئت دولت برسانند.
عاملی با ذکر مثالی متذکر شد: در تاریخ استان شاید فقط یک بار برای مهار آبهای مرزی سه هزار میلیارد به استان سرازیر شود و نباید مالیات ۱۸۰ میلیاردی آن از استان خارج میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تأکید کرد: انقلاب اسلامی با اقتدار علمی توانسته در حد اعلی حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و تمامیت ارضی و غرور مقدس ملت ما را تأمین بکند.
امامجمعه اردبیل با تأکید به اینکه اولین شاخصه پیشرفت یک ملت داشتن نهضت علمی و پیشرفتهای علمی است، اضافه کرد: ارتقاء بنیه علمی کشور از بهترین خدمتهای انقلاب به کشور و ملت ما در محاصره فناوری و محاصره علمی کشور است.
به گفته عاملی تاکنون هیچ کشور جهانسومی نتوانسته شعار نه شرقی و نه غربی را محقق سازد و در مقابل ایران این طلسم را شکست و استکبار جهانی با تمام توان ملتها را از اینگونه استقلال سیاسی میترساند.
وی اظهارات کیسنجر وزیر خارجه اسبق آمریکا که گفته «ایران با شناساندن خود به عنوان قدرتی انقلابی به نظم جهانی موجود حمله ور شده است» را مصداق اعتراف استکبار به قدرت علمی کشور دانست و تأکید کرد: بدون تردید با انقلاب اسلامی یک تحول عظیم علمی در کشور رخ داده و پیشرفتهای علمی محیرالعقول را شاهدیم.
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