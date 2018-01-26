به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد حجتی در خطبه‌های عبادی- سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه همگان به تقوا و پرهیزگاری آن را لازمه رسیدن به سعادت دانست.

خطیب جمعه کرمانشاه افزود: خوشبختانه ملت ایران چون همیشه با حضور گسترده خود به این توطئه دشمنان پاسخ دادند که حاکی از رشد ملت ایران است.

وی به آثار رفتار انسان در ابعاد مختلف زندگی اشاره کرد و گفت: رفتار انسان اثرات مختلفی دارد که در وجوه زندگی نمایان می شود.

امام جمعه موقت کرمانشاه با بیان اینکه امکان دارد فکر و گفتار انسان به رفتار تبدیل شود تاکید کرد: افکار نادرست می‌تواند خطرناک باشد و بالعکس اگر نیت‌های انسان خوب باشد اثرات خوبی دارد.

وی اشاره ای به اغتشاشات اخیر داشت و افزود: برخی از دشمنان و وابستگان آنان قصد داشتند کشور را با این اغتشاشات به ناامنی بکشند.

این مسئول افزود: اگر ملتی برای حفظ مملکت با تمام توان تلاش کنند قطعا حاکمیت نیز باید در خدمت مردمی باشد که اینگونه رشد کرده و به کمال رسیده است.

وی با اشاره به حضور دائم ملت ایران در صحنه های حساس گفت: این ملت در عرصه های مختلف و در دفاع از نظام و انقلاب به میدان آمده و ایستاده اند.

امام جمعه موقت کرمانشاه بار دیگر به اغتشاشات اخیر اشاره کرد و گفت: دشمنان می خواستند ایران را به عراق و سوریه مبدل کنند اما ملت با حضور گسترده خود پاسخ این توطئه دشمنان را دادند.

وی ملت ایران را ملتی با بصیرت دانست و گفت: اگر بصیرت ملت نبود آسیب پذیر می شدیم.

امام جمعه موقت کرمانشاه بر شناخت آسیب ها و دشمن شناسی تاکید کرد.

وی بر کمک به دیکدیگر تاکید کرد و گفت: در گذشته مردم به همدیگر بسیار کمک و به زبان عامیانه رحم می کردند و این خود سبب بهره مندی جامعه از لطف و رحمت خداوند متعال می شد.

آیت الله حجتی تصریح کرد: در گذشته اگر کسی باغی داشت از ثمره آن به دیگران می بخشید اما متاسفانه اکنون مقداری این موضوعات کم رنگ شده و مردم بیشتر به مادیات توجه داشته و ثمره باغ را تجارت می کند و به مردم نمی دهد و این باعث شده خدا به آنها برکت نمی دهد.

وی فقر را عامل بسیاری از مشکلات دانست و بر رفع محرومیت و فقر زدایی در جامعه تاکید کرد.