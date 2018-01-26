مطالبات مردم نباید با حرف و وعده نادیده گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه کرج، بابیان اینکه اهل تقوا در مواجه با مسائل مختلف از تمام جهات خدا را در نظر می‌گیرند، بین انسان متقی و خدا این مسئله قطعی است که در تمام حالات بر اساس دستورات الهی عمل می‌کند، اظهار کرد: انسان متقی از هوای نفس پیروی نمی‌کند.

وی با اشاره به اینکه در آستانه سالگرد شهادت حضرت زهرا(س) قرار داریم، بانویی که شناخت شخصیت ایشان برای غیر معصوم ممکن نیست، افزود: دوران زندگی آن حضرت کوتاه اما سیره و روش وی از سیره رسول خدا(ص) برگرفته‌شده است.

امام‌جمعه کرج گفت: حضرت زهرا (س) تنها به‌عنوان الگویی برای جامعه زنان نیست، گرچه عفت، حیا، همسرداری و فرزند پروری وی از ویژگی‌های این بانوی بزرگ است، اما آن حضرت از ویژگی‌های دیگری برخوردار است که تبعیت آن برای تمامی افراد جامعه امری الزامی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اعلام که حضرت زهرا(س) اسوه تمام عالم است، ادامه داد: بر اساس روایات و احادیث مختلف از امامان معصوم(ع)، الگوبرداری از فاطمه زهرا(س) بر تمام بندگان الهی از جن، انس، پرندگان، ملائکه و حتی پیامبران واجب است.

وی افزود: امام زمان (عج) وجود مقدس حضرت زهرا(س) را اسوه نیکوی خود می‌داند و حجت خدا برای تمامی انسان‌ها وظیفه ساز است تا بیشتر از پیش‌ازاین الگو در بخش‌های مختلف بهره ببریم، بعد از دشمن‌شناسی توسط حضرت زهرا(س)، شجاعانه اقدام به افشاگری و روشن کردن فتنه آن زمان، ساخت.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری با اشاره به جلسات مهم هفته گذشته رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: جلسه اول با مستندسازان جوان کشور بود که بعد آن پیامی حاوی تذکرات پنج‌گانه صادر شد که در آن به جهت‌گیری انقلابی، نقد منصفانه و غیره اشاره‌کرده بودند، توصیه‌های مقام معظم رهبری در رابطه با توجه به باور به جوانان انقلابی مطالب جدی و مهمی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

وی دیدار با اعضای شورای عالی فضای مجازی را از دیگر برنامه‌های مقام معظم رهبری طی هفته گذشته عنوان کرد و یادآور شد: این جلسه نیز از جهات مختلف حائز اهمیت است، بررسی مسائل مرتبط با فضای مجازی همچنین تأثیرگذاری این مهم بر مسائل گوناگون کشور دارای اهمیت است.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به تحرکات دشمن در فضای مجازی، گفت: با بررسی در این زمینه می‌توان فهمید که تلاش دشمنان برای از بین بردن باورها و اعتقادات دینی همچنین ارزش‌های ناب اسلامی و انقلابی ازجمله نسل نوجوانان، جوانان، دختران و بانوان است.

وی بابیان اینکه در عرصه‌های مختلف جنگ هستیم، یکی از میدان‌ها مبارزه در جهان کنونی فضای مجازی است، ادامه داد: طبق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، امروز در یک سونامی اطلاعاتی قرار داریم، این پدیده دارای الزاماتی است که باید به آن از جهات مختلف توجه ویژه داشت.

خطیب نماز جمعه کرج بابیان اینکه در این فضا فرهنگ، دین، استقلال، عزت و آینده کشور مورد تاخت‌وتاز سلطه گران فرهنگی و اقتصادی قرار می‌گیرد، افزود: اگر متولیان امر در مسئله دفاع از مرزهای مجازی کشور غفلت داشته باشند و یا به عده‌ای خائن اجازه جولان دهند، با مخاطرات جدی مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: امروز فضای مجازی محل حضور قدرت‌ها است، هرکسی در این زمینه از اطلاعات بیشتری برخوردار است قدرتمندتر خواهد بود، لذا درصورتی‌که در این زمینه قدرتمندانه حاضر نشویم دیگران در بخش استحاله فرهنگی تأثیرگذار خواهند بود.

وی بابیان اینکه جبهه فرهنگی انقلاب در این فضا برای فرهنگ، دین و هنر نوآوری‌های فراوانی را دارا است، خاطرنشان کرد: اگر فضای جدی و حرفه‌ای عرضه این مطالب به دنیا فراهم شود خواهیم دید که مردم گروه‌گروه به اسلام می‌پیوندند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود بر این مهم تأکید داشتند که اگر بنده رهبر انقلاب نبودم و باید مسئولیتی در این جامعه می‌داشتم مسئولیت فضای مجازی را به عهده می‌گیرد، بدون شک این سخن اهمیت کار را نشان می‌دهد، فضای مجازی به‌اندازه انقلاب مهم است.

وی با اشاره به اینکه کسانی که در این زمینه دغدغه مند هستند باید تا زمان از دست نرفته وارد عمل شده و اقدامات لازم را اجرایی کنند، افزود: این‌گونه به نظر می‌رسد متولیان امر مسئله را همانند بسیاری از اموری که بر عهده‌دارند جدی نگرفته‌اند، دستگاه‌های انقلاب و جهادی دغدغه مند که از توان مالی و امکانات بیشتری برخوردار هستند باید در راستای اجرای سخنان رهبر معظم انقلاب پیش‌قدم شوند.

آیت‌الله حسینی همدانی تأکید کرد: در خبرها شنیده شد که طبق رایزنی‌های صورت گرفته چهاردهم اسفند وزیر خارجه فرانسه به ایران سفر خواهد کرد، مواضع فرانسه با ایران کاملاً روشن و مشخص است، کشوری که شرکت‌های مختلف آن بیشترین بازار در دوران بعد از برجام به دست آورد، اما ایران را به علت موشک‌های بالستیک به نقض قطعنامه شورای امنیت متهم می‌کند، از منافع کشور ما استفاده می‌کنند و فحش می‌دهند.

وی با اعلام اینکه وزیر خارجه فرانسه در توجیه سفر خود به ایران مدعی شده کشور با مسئله موشک‌های بالستیک و مسائل منطقه‌ای مذاکراتی داشته که این نیز جای بحث دارد، گفت: وزیر خارجه فرانسه مدعی شده تمایل دارند در خصوص نفوذ مخرب نظامی ایران در منطقه و حمایت مالی از حزب‌الله صحبت داشته باشد.

خطیب نماز جمعه کرج با تأکید بر اینکه این سخنان گویای اهداف سفر وزیر خارجه فرانسه است، عده‌ای در کشور با فضاسازی علیه دستگاه‌های انقلابی و فشار بر افکار عمومی از جهات مختلف بابیان مطالبی دروغ، راست و نیمه‌کامل قصد دارند برجام های یک، دو و سه را ارائه دهند، اظهار کرد: عقب‌نشینی از برجام خسارات دیگری را به همراه دارد، دستگاه دیپلماسی باید همان‌طور که بر توافقات قبلی تأکید دارد و عدم اجرای تعهدات آمریکا را به رخ دنیا می‌کشد باقدرت و شدت در برابر حرکتی که بخواهد تعهدات بیشتر از برجام را به ما تحمیل کند ایستادگی کند و تا قبل از ورود این افراد تأکید داشته باشند آن‌ها مواضع خود را نسبت به ایران تغییر داده و سپس اجازه ورود داشته باشند تا خدایی نکرده به‌جایی نرسیم که به ما بگویند اگر نان می‌خواهید باید دست از موشک و توان دفاعی بردارید.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز اظهار کرد: ملت ایران تا امروز برای حفظ آرمان‌ها سختی‌های فراوانی را تحمل کرده و قدمی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه نکته مثبت گفتگوی رئیس‌جمهور با مردم تشویق و ترغیب به همدلی و وحدت برای رسیدگی به امور مردم بود که نیاز فعلی جامعه است، گفت: برخی از نشریات منفی‌بافی کرده و مردم را در مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی دلسرد، آینده را ناامید و نظام را ناکارآمد جلوه می‌دهند و به ظرفیت‌های کشور، مسئولان خدوم و جوانان مبتکر توجهی نمی‌کنند، امیدواریم تمام دستگاه‌ها نسبت به برطرف کردن مطالبات مردم که بهبود وضع است اقتصادی و معیشتی است، توجه داشته باشند.

امام‌جمعه کرج بابیان اینکه با حرف و وعده نباید مطالبات مردم را نادیده گرفت، لایحه‌ای از طرف دولت به مجلس مبنی برافزایش امتیازات شغلی مقامات سیاسی کشور افزایش ارائه‌شده تا بدین منظور عده‌ای حقوق‌های بالا را مادام‌العمر بخواهند، در این لایحه حقوق‌ها برای برخی ۵۰ درصد اضافه‌شده است، این چه وضع قانون‌گذاری است، باید به فکر مردم باشیم.

آیت‌الله حسینی همدانی بابیان اینکه کاری به نتیجه گرفتن با نگرفتن این لایحه ندارم، نکته مدنظر بنده این است که عده‌ای چگونه سعی درگرفتن حقوق‌های مادام‌العمر دارند، آیا به‌اندازه دریافتی خود برای مردم کار می‌کنید، انقلاب، قیامی برای از بین بردن تبعیض‌ها است، چرا می‌خواهید اشرافی گری و تجمل‌گرایی را در کشور توسعه دهید، وقتی اشرافی گری در جامعه باب شود همه به دنبال طعمه‌ای برای خود می‌گردند.

وی با تأکید بر اینکه برای نمایندگان مجلس نیز سودی در این لایحه در نظر گرفته‌شده است، باید به نحوی عمل کرد تا شرمنده مردم و شهدا نشوند، چند وقت گذشته از طرف دولت در لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته روی‌داده شد، این امر گرفتاری‌هایی را به همراه خواهد داشت که به‌سرعت تصویب شد.

وی با تأکید بر اینکه در همه حال باید منافع ملی را در نظر گرفت، گفت: رزمایش محمد رسول‌الله(ص) تمرینی برای آمادگی دفاعی نیروها بود که پیام صلح و دوستی را نیز به همراه داشت، قدرتت دفاعی ما یک پیام رسا دارد که دشمنان ایران بدانند در هر زمان کوچک‌ترین تحرک را داشته باشند شدیدترین پاسخ را دریافت خواهند کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز بابیان اینکه در آستانه فرارسیدن سالروز ورود تاریخی امام راحل به ایران در دوازدهم بهمن سال ۵۷ قرار داریم، اظهار کرد: دعای برای بارش باران لازم است.