علما در صف اول مبارزه با طاغوت بودند/لزوم بزرگداشت حماسه دوم بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در خطبه های این هفته تاکید بر بزرگداشت ایام‌الله دهه فجر عنوان کرد: در ارومیه از دوم بهمن‌ماه ایام دهه فجر آغاز می‌شود و تمام مردم باید قدردان زحمات افرادی نظیر حجت‌الاسلام و المسلمین حسنی، آیت الله قریشی، قره ‌باغی و دیگر روحانیون همراه آن‌ها باشند .

وی با بیان اینکه مردم ارومیه با هدایت علما و روحانیون روز دوم بهمن ماه در برابر حمله شاهنشاهیان به مسجد اعظم ایستادگی کردند و امروز تمام اقتدار و امنیت شهر را مدیون همین روحانیون هستیم عنوان کرد: از خودگذشتگی‌ها و نعمات ایام‌الله دهه فجر را باید برای نسل‌های بعد انقلاب تعریف کنیم تا آشنایی آن‌ها با دشمنان و حکام طاغوتی قبل از انقلاب اسلامی کامل شود.

امام جمعه ارومیه باید در ایام مبارک دهه فجر ارزشهای والای انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب و دفاع مقدس در جامعه ترویج داده شود تا جوانان بدانند که این انقلاب به سادگی به دست نیامده است افزود: رژیم گذشته تحت استعمار آمریکا و استکبار بود اما امروزه با پیروی از رهنمودهای رهبری، ایران اسلامی مقتدر است و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

حجت الاسلام قریشی در ادامه با اشاره به سالروز میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار اضافه کرد: پرستاران کارهای بسیار سختی را انجام می دهند اما با داشتن نیت خالصانه می توانند بهشت را برای خود تضمین کنند، بهترین زمان برای نامگذاری انی روز همین ولادت حضرت زینب(س) است که به عنوان پرستار دشت کربلا شناخته می شوند.

امام جمعه ارومیه با انتقاد از عملکرد بانک‌ها در تبلیغ حساب‌های سودده، افزود: بانک ها و بنگاه های تجاری مسئله قرض الحسنه را به فراموشی سپرده و سود بانکی را مطرح کرده اند که این امر نوعی ربا خواری است و ازمدیران بانکی می خواهیم برای این کار تدبیر کنند.

حجت‌الاسلام قریشی، از مدیران بانک‌ها درخواست کرد تا نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای ارائه راهکارهای مناسب برای مردم در جهت اجرای قرض‌الحسنه همکاری و تلاش مضاعف داشته باشند.