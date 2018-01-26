به گزارش خبرنگار مهر، نبی هزارجریبی، پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته گرگان اظهار کرد: ما خادمین نظام جمهوری اسلامی ایران همیشه بدهکار مردم هستیم و این را بدانید تمامقد به دنبال مطالبات شما هستیم.
وی با اشاره به اینکه اکنون درگیر کمبود بودجه هستیم و همه باید به یکدیگر کمک کنیم، افزود: با گذشت ۲۰ سال نباید گفت این استان تازه تأسیس است و اگر اینطور باشد نشان از ضعف ما مدیران است.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی منطقه آزاد اینچه برون را یک ظرفیت اعلام کرد و گفت: برای منطقه آزاد فقط نمایندگان باید رای دهند و ما منتظر هستیم این لایحه وارد صحن شود ورای آورد.
وی با اشاره به اینکه اگر این اتفاق رخ ندهد ضربهای بزرگی به اشتغال استان وارد خواهد شد، تصریح کرد: ایجاد منطقه آزاد در اینچه برون اشتغال چند هزار نفری را درپی خواهد داشت.
هزارجریبی اظهار کرد: یکی از معضلهایی که در استان گلستان وجود دارد زمینهای بنیاد علوی است که باید در این راستا اقداماتی صورت گیرد و تاکنون حدود چهار هزار سند به کشاورزان واگذار شد.
وی افزود: ارتباط ما با کشورهای ترکمنستان قزاقستان و حتی چین ازجمله پتانسیلهای است که میتواند با خود اشتغال را به همراه داشته باشد.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص راهآهن ما از بهترین مرز برخوردار هستیم اما چند ماهی است که بارهای تجار مانده و واگن نیست که بارها صادر شود و اینیک معضل است.
وی بابیان اینکه شهرداران و دهیاران حوزه گرگان و آققلا ارتباط خوبی دارند و امورات در حال پیگیری است، افزود: امروز حاشیهنشینی و مهاجرت روستاییان به شهرها یکی از دغدغههای کشور است که باید مسئولان مربوطه همکاری لازم را با روستاییان داشته باشند.
هزارجریبی بحث آب شرب گرگان را یکی از معضلات این شهر دانست و اظهار کرد: استاندار گلستان باید برای مدیرانی که همراهی نمیکنند در ستور کار خود قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه بحث توریست و تله کابین در شهر گرگان از موضوعات موردتوجه است، ادامه داد: برخیها با این موضوع مخالفت میکنند اما بدانیم زمانی که فقر به سراغ انسان بیاید ایمان خواهد رفت و ما مجبور هستیم برخی از چیزها را دنبال کنیم.
وی در خصوص بحث زباله در منطقه سوگلِ، تصریح کرد: اکنون در این منطقه از گرگان با معضلی مواجه هستیم که باید چارهای برای آن اندیشیده شود.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی گرگان گفت: رعایت نکردن نکات بهداشتی باعث شد تا مردم دچار بیماری شوند و از اکنون به مدت یک ماه وقت میدهیم که اگر مسئول مربوطه کاری نکنند ما خودمان وارد میشویم و متخلفین هم برخورد خواهیم کرد.
وی در خصوص بحث آبرسانی روستاها، افزود: هنوز برخی از روستاها با تانکر آبرسانی میشود که باید در این راستا چارهای اندیشیده شود.
هزارجریبی اظهار کرد: مردم نظام جمهوری اسلامی ایران برای این انقلاب شهید داند، نباید آنها را تحتفشار قرار دهیم ما پیگیر برطرف کردن مشکلات آنها هستم.
وی تصریح کرد: در تبصره ۱۴ بحث حذف یارانهها بود که پیرو اجرای آن یارانه ۳۳ میلیون نفر حذف میشد اما مجلس با این کار مخالفت کرد.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت سعی داشت تا توپ در زمین مجلس اندازد اما مجلس یک مجلس مردمی است و به فکر معیشت مردم است که حتی در مقابل تبصره ۱۸ که مربوط به گرا شدن حامل انرژی بود ایستادگی کرد.
وی با اشاره به اینکه فاصله بین فقیر و غنی زیاد شده، افزود: من خود فرزند شهید هستم اما باید گفت در آشوبهای اخیری که در کشور شکل گرفت حرف بسیاری از مردم حق بود و این نباید به آن معنا تلقی شود که من ضدانقلاب هستم.
هزارجریبی اظهار کرد: اکنون سن ازدواج در بین جوانان ما بالا رفته و بیکاری فریاد میکند، برخیها معتقدند که نمایندگان ضعیف عمل میکنند اما بدانید ما مجری نیستیم و فقط ناظر هستیم.
وی تصریح کرد: دیگر با گفتاردرمانی نمیتوان مردم را ساکت کرد.
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