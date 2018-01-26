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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۱۴

رییس اداره راه و شهرسازی دماوند:

اراضی قلعه سنگی دماوند مناسب طرح های گردشگری است

اراضی قلعه سنگی دماوند مناسب طرح های گردشگری است

دماوند- رییس اداره راه و شهرسازی دماوند با اشاره به طرح جامع ویژه گردشگری دراراضی دولتی گفت: اراضی قلعه سنگی دماوند مناسب طرح های گردشگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رنجبر زاده، عصر جمعه، با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران در خصوص تصرفات واقع در قلعه سنگی گفت: تصرفات در این محدوده که پلاک قلعه سنگی پلاکی بوده و ازسنوات گذشته حدودا بیش از۲۵ سال است که اقدام به ساخت وسازهای غیرمجاز کرده اند و در واقع تعداد۲  پلاک اصلی از ۳ هزار پلاک فرعی می باشد.

رنجبرزاده افزود: باید توجه داشته باشیم که این ساخت وسازها از زمان های خیلی دور احداث شده و ازطرف این اداره نیز برخوردهای خیلی جدی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه امروز به اتفاق دادستان و شهردار دماوند از منطقه قلعه سنگی بازدید کرده ایم گفت: در ایم نطقه یک الی دو آغل گوسفند ایجاد شده که خوشبختانه بنا احداث نشده و انشالله با حکم دادستان همه این موارد جمع آوری خواهد شد و همچنین در این مسیر ها آسفالت ریخته شده که نباید ریخته می شد و پاکسازی صورت خواهد گرفت.

رییس اداره راه و شهرسازی دماوند در ادامه بیان داشت: پلاک ۳۰۰۰ مربوط به راه و شهرسازی است و این اراضی جزو نباتات و طبیعت است که حدود ۷۰ هکتار است که متاسفانه حدود ۱۵ هکتار آن درسنوات گذشته  تصرف شده است.

رنجبر گفت:متاسفانه این اقدامات نادرست بیشتر شبانه صورت می گیرد و با استفاده از سواستفاده های معنوی می باشد که از جمله بحث ایجاد حسینیه و دفن میت و. . . است و به محض صادر شدن حکم قضایی با این گونه اقدامات برخورد جدی خواهد شد.

رنجبر زاده در ادامه با اشاره به طرح جامع ویژه گردشگری دراراضی دولتی بیان داشت: برای این اراضی طرح های گردشگری خوبی از جانب شهرداری و .... وجود دارد و انشاالله در این زمینه به شرط وجود بودجه طرح های عالی ایجاد خواهد شد و اداره راه و شهرسازی این آمادگی این را خواهد داشت تا افرادی که طرح دارند و بودجه مصوبی هم وجود داشته باشد اراضی در اختیار افراد برای اجرای طرح قرار گیرد.

کد مطلب 4210479

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