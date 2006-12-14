سرطان پروستات درمان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، بررسی ها نشان می دهد 31 درصد از بیمارانی که با استفاده از پرتو درمانی و یا جراحی مورد درمان قرار می گیرند 12 سال بیشتر از دیگرانی که اقدامی در این مورد نکرده اند عمر می کنند.

با وجود اینکه این بیماری به تدریج پیشرفت می کند اما فقط درمان به موقع و کامل ، از مرگ ناشی از آن جلوگیری می کند.

محققان تعداد 44 هزار مرد 65 تا 80 سال را که در سال 1991 مبتلا به سرطان پروستات تشخیص داده شده بودند مورد بررسی قرار دادند و همگی را به مدت یک سال تحت درمان دقیق و کامل قرار دادند و آمار نشان می دهد که اکثر آنان تا سال 2002 زنده مانده بودند.

بنا برهمین گزارش ، با وجود اینکه سرطان پروستات در حال شیوع بیشتر بین مردان است اما راه تشخیص آن نیز با استفاده از یک آزمایش ساده خون امکان پذیر بوده و قابل دسترس است.

برخی افراد تصور می کنند چنانچه در سنین بالای 70 سال هستند ، بهتر است اقدام درمانی خاصی نکنند تا هم راحت باشند و هم از عوارض شیوه های درمانی می ترسند. در صورتی که مطالعات نشان داده حتی مردان بالای 70 سال نیز چنانچه به موقع به درمان بپردازند می توانند عمر طولانی تری داشته باشند.