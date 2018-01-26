خانواده ها در مورد ازدواج جوانان سخت گیری نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمدی در خطبه های این هفته زرند با بیان اینکه خانواده ها باید تقوا الهی را رعایت کنند تا اقیانوس جامعه به سمت مسموم شدن نرود، اظهارکرد: نهاد خانواده آنقدر با ارزش است که دشمن برنامه ریزی اساسی برای آن داشته است.

وی با بیان اینکه ۱۱ میلیون جوان مجرد و دم بخت در جامعه وجود دارد که باید ازدواج کنند، ابرازداشت: فضای مجازی امروز به معضلی اساسی تبدیل شده است که باید برای جلوگیری از معضلات آن چاره ای اندیشیده شود.

امام جمعه موقت زرند با اشاره به اینکه خانواده ها در بحث ازدواج جوانان سخت گیری نکنند، اضافه داشت: بحثی که درحال حاضر در جامعه باب شده است مشروب خوردن جوانان است که باید برای رفع این مشکل چاره ای اندیشیده شود.

وی بیان کرد: مردم زلزله زده کوهبنان به کمک ما مردم و خیرین زرندی در این فصل سرد زمستان نیاز دارند.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه در آستانه دهه مبارک فجر قرار داریم، اذعان داشت: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و جانفشانی های شهدا به پیروزی رسیده است.

وی ادامه داد: ولایی بودن زمانی به وجود می آید که به دغدغه های ولی فقیه جامعه عمل بپوشانیم و در رفع مشکلات جامعه ولی فقیه را یاری کنیم.