مسئولان مدیون رأی مردم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بوشهر اظهار داشت: اگر در یک جامعه فساد گسترش پیدا کند موجب بحران و تنش در آن جامعه می شود.

وی افزود: در همین راستا مقام معظم رهبری بر تلاش مسئولان جهت مبارزه با فساد در موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی و تصمیم گیری تاکید کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: نباید در برخورد با فساد مسامحه و چشم پوشی کرد و باید بدون معطلی و طبق قانون برخورد کرد.

امام جمعه بوشهر خاطر نشان کرد: چشم پوشی از رشوه خواری، حق خوری و احتکار از سوی مسئولان موجب می شود که خودشان نیز درگیر شوند.

وی با بیان اینکه مردم خود حامی مبارزه با فساد در جامعه هستند، عنوان کرد: وجود فساد در شأن یک جامعه اسلامی نیست و باید مسئولین با قدرت برای مبارزه با فساد تلاش کنند.

صفایی بوشهری با اشاره به بروزه پدیده ریز گردها در استان بوشهر، بیان کرد: این پدیده سلامت و فعالیت مردم استان را با مشکل مواجه می کند و مسئولین باید برای رفع این مشکل تلاش کنند.

وی خاطر نشان کرد: باید با شناسایی کانون‌های گرد و خاک در داخل و خارج از کشور و مدیریت برای رفع آن یک تلاش جهادی انجام شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات موجود جامعه گرانی و بیکاری است که از این دو موضوع نمی شود چشم پوشی کرد و مسئولین باید در راستای رفع آن تلاش کنند.

امام جمعه بوشهر گفت: اکنون در اکثر خانواده ها چندین جوان تحصیلکرده و دارای مهارت اما بیکار وجود دارد که زیبنده استان بوشهر با وجود این همه ظرفیت های اقتصادی نیست.

وی با بیان اینکه مردم به امید رفع مشکلات رای داده اند، عنوان کرد: اکنون مسئولان مدیون رای مردم هستند و باید مشکلات موجود را حل کنند.

وی با اشاره به تقارن ایام دهه فجر و ایام فاطمیه عنوان کرد: باید در برگزاری برنامه های دهه فجر حرمت این ایام نیز نگه داشته شود.