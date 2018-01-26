تظاهرات کردهای مقیم لبنان در مقابل سفارت ترکیه در بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، در اعتراض به ادامه عملیات ترکیه در عفرین سوریه هزاران نفر از کردهای حاضر در لبنان بعدازظهر امرو جمعه در مقابل سفارت ترکیه در بیروت اقدام به برپائی تظاهرات کردند.
تظاهرات کنندگان خواستار پایان عملیات شاخه زیتون و خروج ارتش ترکیه از مناطق کرد نشین سوریه بودند.
ارتش ترکیه از شنبه گذشته عملیات موسوم به شاخه زیتون را با همراهی شبهنظامیان واحدهای منتسب به ارتش آزاد سوریه در شمالغربی این کشور آغاز کرد.
ترکیه گفته هدف از این عملیات بیرونراندن شبهنظامیان کرد سوری از شهر عفرین و برقراری یک نوار امنیتی در جنوب مرز ترکیه اعلام شده است.
دولت ترکیه، نیروهای کردی ی پ گ را تروریست میخواند و میگوید آنها با چریکهای کرد پ ک ک در تماس اند که در ترکیه فعالیت دارند.
گروه حقوق بشر برای سوریه که در بریتانیا مستقر است میگوید در این حملههای ترکیه از روز شنبه، ۴۲ نفر از نیروهای ی پ گ کشته شدهاند.
نظر شما