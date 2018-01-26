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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۴

ششمین نشست «زندگی قرآنی» در دهلی‌نو برگزار شد

ششمین نشست «زندگی قرآنی» در دهلی‌نو برگزار شد

ششمین نشست تربیتی ـ دینی «زندگی قرآنی» از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نشست تربیتی ـ دینی«زندگی قرآنی»،با حضور مسئولین و کارکنان نهادها، دانشجویان، ایرانیان مقیم و خانواده‌های در محل سالن اجتماعات رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دهلی‌نو، برگزار شد.

این مراسم با قرائت دعای کمیل آغاز و با سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا صالح، رییس جامعةالمصطفی (ص) العالمیه در هند پیرامون نکات تربیتی و آموزه‌های آیاتی از سوره اسراء ادامه یافت.

وی با استناد به آیه ۵۳ سوره مبارکه اسرا گفت: انسان‌ها باید باهم به نیکی سخن بگویند و نباید نسبت بد به هم بدهند. باید خوبی‌های افراد را برجسته و نمایان کنیم و اگر کسی به ما بیم داد، ما با او با خیرخواهی صحبت کنیم و در عوض مژده بدهیم.

حجت‌الاسلام صالح در ادامه به بیان نکات تربیتی ویژه آداب احترام به والدین و مصادیقی از دلایل کامل بودن دین اسلام پرداخت.

 پایان بخش سخنان رییس جامعةالمصطفی (ص) العالمیه در هند توضیحاتی در باره بخشی از سفارشات ۹ گانه امام صادق (ع) در خصوص آداب غذا خوردن به یکی از صحابه خود به نام عمران بصری بود.

کد مطلب 4210490
سارا فرجی

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