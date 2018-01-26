به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «دونالد ترامپ» در ادامه سخنرانی خود گفت: من به نمایندگی از مردم آمریکا اینجا هستم. در طول سال گذشته تلاش‌های فوق‌العاده‌ای در آمریکا داشته‌ایم تا هر آمریکایی بتواند به رویای آمریکایی دست یابد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه با بیان اینکه بازار بورس پشت سر هم در حال رکورد زدن است، افزود: «از روزی که انتخاب شده‌ام، 2.4 میلیون شغل در آمریکا ایجاد کرده‌ایم.نرخ بیکاری آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار به پایین‌ترین حد ثبت‌شده رسیده است.»

ترامپ اظهار داشت: «من اینجا هستم تا پیام ساده‌ای را بدهم و آن هم این است که هیچ زمان بهتری برای سرمایه گذاری و خرید در ایالات متحده وجود ندارد و فضای آمریکا باز است و این کشور بار دیگر برای رقابت آمادگی دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر تاکید کرد که اکنون بهترین زمانی است که سرمایه گذاری، شغل و فعالیت‌های اقتصادی به آمریکا منتقل شود.

وی تصریح کرد که به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا همواره این کشور را در وهله نخست قرار می‌دهد. همانطور که سران دیگر کشورها هم باید چنین کنند.

ترامپ همچنین مدعی شد که آمریکا می‌خواهد مانع دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای شود و شرکای آمریکا را به همکاری در این زمینه دعوت کرد.

وی همچنین مدعی نقش تاثیرگذار ائتلاف ضدداعش در بازپس‌گیری سرزمین‌های اشغال شده توسط گروه تروریستی داعش شد و درباره افغانستان هم گفت که کشورش متعهد است که افغانستان به محلی برای اجتماع تروریست‌ها تبدیل نشود.

رئیس‌جمهور ایالات متحده همچنین بار دیگر بر افزایش سرمایه‌گذاری در نیروهای مسلح آمریکا تاکید و ادعا کرد که این کار با هدف «امن کردن» جهان دنبال می‌شود.

ترامپ در پایان سخنانش در پاسخ به سوالی گفت: «تا زمانی که یک تاجر بودم تعامل خوبی با رسانه‌ها داشتم اما وقتی سیاستمدار شدم، متوجه شدم که رسانه‌ها تا چه حد می‌توانند بد و تقلبی باشند.»

از سال ۲۰۰۰ که بیل‌ کلینتون در داووس حضور پیدا کرد، دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکاست که به داووس سفر کرده و در آن سخنرانی می کند.