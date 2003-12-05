ناتو تا سال آينده فعاليت خود را در عراق گسترش نخواهد داد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه جرج رابرتسون دبيركل نيروهاي ناتو امروز گفت:" اين نيروها از سال آينده نقش بيشتري در عراق خواهند داشت. "

اين در حالي است كه وي تاكيد كرد در حال حاضر اولويت با افغانستان مي باشد .

وي ، يك روز پس از درخواست پاول از ناتو براي قبول نقش بيشتر در عراق گفت:" ما هنوز اين موضوع را بررسي نكرده ايم كه آيا حضور بيشتر ناتو در عراق درست است يا نه ؟ و بايد در اين زمينه بحث شود "

دبيركل ناتو گفت :" ما هم اكنون بايد در افغانستان حضور داشته باشيم و در قالب نيروهاي ايساف(نيروهاي كمك امنيتي بين المللي) به استقرار اين كشور كمك كنيم و در ماه آگوست فعاليت ما به خارج از مرز كابل گسترش خواهد يافت ، بنابراين احتملا در سال آينده به عراق خواهيم پرداخت ."

روز گذشته پاول وزير امور خارجه آمريكا گفته بود يك امكان براي گسترش حضور ناتو در عراق ، قبول فرماندهي نيروهاي چند مليتي كه در حال حاضر توسط لهستان فرماندهي مي شوند ، خواهد بود.

رابرتسون در ادامه گفت:" البته در حال حاضر ما از لهستان كه در عراق نيرو دارد حمايت مي كنيم ، آنها به ما گزارش مي دهند."

رابرتسون در پاسخ به اين سوال كه چرا پاول و رامسفلد در اين زمان اين مسئله را مطرح كردند گفت :" چرا كه نه؟"

وي گفت:" در حال حاضر ما در عراق در گير شده ايم بنابراين فكر مي كنم دليل طرح اين مسئله از جانب رامسفلد و پاول نيز همين باشد. "

رابرتسون گفت:" ما پاسخ منفي نداده ايم اما در حال حاضر اولويت با افغانستان است ."

رابرتسون در دومين روز از نشست وزراي امور خارجه ناتو سخن مي گفت . اين در حالي است كه بيشتر وزرا پس از پايان روز اول اين نشست بروكسل را ترك كردند.

ناتو در روزهاي 28 و 29 ژوئن آينده نشستي در استانبول تركيه برگزار خواهد كرد.

کد مطلب 42105