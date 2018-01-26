چاپ معلم و شهدای کرانی در لیگ برتر فوتسال کردستان پیروز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر امروز جمعه مسابقات هفته چهارم لیگ برتر استان کردستان در شهرهای مختلف پیگیری شد و تیم چاپ معلم سنندج در مهمترین بازی هفته به پیروزی رسید.

در سالن ورزشی انتظام سنندج دو تیم رتبه اول و دومی جدول مسابقات یعنی چاپ گلی و چاپ معلم به مصاف هم رفتند و تیم چاپ معلم توانست با ارائه یک بازی خوب حریف خود را با سه گل از پیش روی بردارد.

شاگران اسعد امجدی که در نیمه اول با یک گل از حریف خود عقب افتاده بودند در نیمه دوم این بازی و در سه نوبت موفق به گلزنی شده و صدرنشین رقابت های لیگ برتر فوتسال کردستان یعنی چاپ گلی را شکست دادند

در دیگر بازی امروز فراز کرد سنندج در مصاف با شورای دلبران به تساوی شش بر شش دست پیدا کرد.

در سومین دیدار نیز دیدار دو تیم شهدای کرانی موفق شد با نتیجه هشت بر پنج سپهرگروس بیجار را از پیش روی بردارد.

با پایان رقابت های لیگ برتر فوتسال استان کردستان در هفته چهارم دو تیم چاپ معلم و چاپ گلی هر دو با کسب ۹ امتیاز در صدر جدول رقابت ها قرار گرفته اند و تفاضل گل چاپ گلی از چاپ معلم بیشتر است و به همین دلیل صدرنشین رقابت هاست.