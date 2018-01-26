قاتل نامرئی جان ۲ کودک بجنوردی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی پاکدل اظهار کرد: بعدازظهر جمعه در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد گازگرفتگی، بلافاصله مأموران انتظامی در محل حادثه حاضر شدند.
سرهنگ پاکدل افزود: در بررسی مأموران مشخص شد ۲ پسربچه ۹ و ۱۰ ساله خانواده به علت گازگرفتگی فوت و پدر و مادر خانواده نیز به علت وخامت حالشان توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
این مقام انتظامی بیان کرد: در بررسیهای انجامشده، علت این حادثه ناگوار انتشار گاز از محل شیلنگ بخاری بجهت شل بودن بست آن بوده است.
فرمانده انتظامی شهرستان بجنورد از شهروندان خواست نکات ایمنی را در بستن اتصالات گازی رعایت ولولههای گاز و بخاریها را کنترل کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.
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