آیت الله اعرافی از عکاس خبرگزاری مهر در قم تقدیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در حاشیه مراسم نماز جمعه این هفته قم با اهداء لوح سپاس از مهدی بخشی سورکی عکاس خبرگزاری مهر در استان قم به دلیل انعکاس حضور باشکوه مردم قم در اقامه نماز باران و همچنین پوشش خبرهای نماز جمعه تقدیر کرد.

آیت الله اعرافی بیان داشت: نمایش حضور نمازگزاران در صفوف نماز جمعه و نیز اقامه نماز باران در قالب عکس‌های زیبا، اقدامی تأثیرگذار است که موجب ثبت این حضور خواهد شد.

وی عنوان کرد: اجر و اهمیت کار عکاسانی که در این گونه برنامه‌ها فعالیت و مشارکت دارند و حضور گسترده مردم در صحنه را انعکاس می‌دهند کمتر از سایر نمازگزاران و دست اندرکاران نیست.

نماز طلب باران جمعه هفته گذشت در قم اقامه شد که عکس‌های منتخب عکاسان خبری استان قم از جمله عکس‌های مهدی بخشی سورکی عکاس خبرگزاری مهر، هادی چهره قانی، محمد رفیعی موحد و حسین یاراحمدی از سوی ستاد نماز جمعه قم در قالب نمایشگاه عکس در مصلی قدس برپا شد و آیت الله اعرافی نیز از تلاش‌های این عکاسان تقدیر کرد.