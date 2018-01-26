کشته شدن ۱۵ غیرنظامی سوری در حملات ائتلاف آمریکایی به دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، جنایت های جنگنده های ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی آمریکا علیه غیرنظامیان سوری همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های ائتلاف بین المللی در جدیدترین جنایت خود شهرک «الشعفه» در حومه شرقی دیرالزور را بمباران کردند.

به دنبال این حمله ۱۵ غیرنظامی سوری کشته و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

منابع رسانه ای اعلام کردند که هفت تَن از قربانیان این حمله را زنان سوری تشکیل می دهند.

این در حالی است که گفته می شود احتمال افزایش شمار قربانیان حمله ائتلاف آمریکایی به حومه شرقی دیرالزور وجود دارد.