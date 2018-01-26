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۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۰۳

در جنایتی جدید رخ داد؛

کشته شدن ۱۵ غیرنظامی سوری در حملات ائتلاف آمریکایی به دیرالزور

کشته شدن ۱۵ غیرنظامی سوری در حملات ائتلاف آمریکایی به دیرالزور

جنگنده های ائتلاف آمریکایی در جدیدترین جنایت خود ۱۵ غیرنظامی سوری را در حومه شرقی «دیرالزور» به قتل رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، جنایت های جنگنده های ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی آمریکا علیه غیرنظامیان سوری همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، جنگنده های ائتلاف بین المللی در جدیدترین جنایت خود شهرک «الشعفه» در حومه شرقی دیرالزور را بمباران کردند.

به دنبال این حمله ۱۵ غیرنظامی سوری کشته و شماری دیگر به شدت زخمی شدند.

منابع رسانه ای اعلام کردند که هفت تَن از قربانیان این حمله را زنان سوری تشکیل می دهند.

این در حالی است که گفته می شود احتمال افزایش شمار قربانیان حمله ائتلاف آمریکایی به حومه شرقی دیرالزور وجود دارد.

کد مطلب 4210556

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