۳ویژگی جدیدی که به متروتبریز اضافه شد

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مترو تبریز، موضوعی است که امام جمعه این شهر پیگیر آن است و خود بارها از مترو و اتوبوس برای تردد در شهر استفاده کرده است.
همین پیگیری باعث شده که او امروز بداند ایستگاه میدان ساعت «بیش از ۱۰۰ پله» دارد و هر «۱۷ دقیقه» یکبار در ایستگاه استاد شهریار مسافران میتوانند سوار مترو شوند.
امروز که هوای تبریز برفی و سرد بود امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی و شهردار تبریز در ایستگاه استاد شهریار حاضر شدند تا فاز دوم خط مترو این ایستگاه تا میدان ساعت را افتتاح کنند.
حجتالاسلام آلهاشم، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در حاشیه این افتتاح در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد که اگر قبلا از هر نیمساعت یکبار در این ایستگاه مترو توقف میکرد، اکنون از هر ۱۵ دقیقه میآید و این حاصل افتتاح تونل دوم است.
او دومین خبر خوبش را به نمازگزاران داد. به گفته امام جمعه تبریز ساکنان شرق تبریز برای حضور در مصلی این شهر و شرکت در نماز جمعه از این پس میتوانند از مترو استفاده کنند و این اقدام برای «رفاه حال» نمازگزاران انجام شده است. پیش از این امکان استفاده از مترو در روزهای جمعه فراهم نبود.
«قبلا که به ایستگاه میدان ساعت مترو تبریز سرزده بودم بیش از ۱۱۰ پله داشت که واقعا طی کردن این پلهها برای افراد مسن و ناتوان جسمی بسیار سخت بود.» حجتالاسلام آلهاشم با این توضیحات خبر خوب افتتاح پلهبرقی این ایستگاه را به تمام شهروندان داد.
اما همین امروز که روز افتتاح پلهبرقی ایستگاه میدان ساعت بود، پلهها با مسئولان راه نیامدند. نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و شهردار و تعدادی از اعضای شورای شهر سوار پلهبرقی شدند اما پلهبرقی بعد از چندثانیه حرکت، از کار افتاد. علیرغم تلاش زیاد کارکنان حاضر، پلهبرقی مجددا کار نکرد و همه مجبور شدند از پلهبرقی مجاور استفاده کنند.
عکسها از: امیر صادقی
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