«دارائی گز» جام قهرمانی لیگ برتر فوتبال را هم به خانه برد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هیجدهم و پایانی رقابت های لیگ برتر فوتبال گلستان با برگزاری پنج بازی و ثبت ۳۱ گل در شهرهای مختلف استان به کار خود پایان داد.

در حساس ترین بازی هفته تیم صدرنشین «دارائی گز» با مربیگری سید محمد نیک نژاد عقیلی موفق شد با نتیجه پرگل ۶ بر صفر مقابل «پرسپولی کردکوی» به پیروزی برسد و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت ها را به نام خود ثبت کند. صمد توکلی، علیرضا خسروی، امین قوینلی کر، پوریا سلطان، اردوان ترابی و بازیکن حریف گلزنان نماینده بندرگز در این بازی بودند.

«پدیده گنبد» تیم رده دوم جدول با مربیگری عبدالجلیل گل چشمه در زمین امام رضا (ع) بندرگز در یک بازی پرگل با حساب پنج بر سه مقابل میزبانش «شاهین بندرگز» پیروز شد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

«شهید آسیابی کلاله» با مربیگری محمد آسیابی در استادیوم آزادی گرگان به مصاف «قزاق گرگان» رفت با نتیجه سه بر دو مغلوب شد اما در رتبه سوم باقی ماند. قزاق با وجود این پیروزی نتوانست جواز بقا را کسب کند و به رده پایین تر سقوط کرد.

تیم نظامی «شهید متاجی گرگان» با هدایت حسین تازیکه در زمین لشکر ۳۰ با نتیجه پرگل چهار بر صفر از سد «استیل البرز» آق قلا گذشت و جایگاه این تیم در رتبه چهارم را تصاحب کرد.

همچنین تیم های «عقاب گنبد» و «استقلال بندرگز» در ورزشگاه پنج هزار نفری گنبدکاووس به مصاف هم رفتند که این بازی هشت گله با نتیجه پنج بر سه به سود تیم میهمان به پایان رسید.

در پایان و با گذشت ۱۸ هفته از رقابت ها تیم دارائی گز با ۱۲ برد، چهار تساوی و دو شکست، ۴۰ گل زده و ۱۴ گل خورده و ۴۰ امتیاز قهرمان مسابقات شد و به عنوان نماینده گلستان در فصل آینده رقابت های زیرگروه کشور شرکت خواهد کرد. فوتبال گلستان در سال جاری نماینده ای در مسابقات فوتبال بزرگسالان کشور نداشت.

بندرگزی ها در جام حذفی نیز با پیروزی مقابل شهید متاجی به مقام قهرمانی رسیده بودند و بدین ترتیب هر دو جام فوتبال گلستان را به خانه بردند.

پدیده گنبد که از بخت های دیگر قهرمانی بود با ۱۲ برد، سه تساوی و سه شکست، ۵۳ گل زده و ۲۴ گل خورده و ۳۹ امتیاز به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

شهید آسیابی کلاله نیز با هشت برد، پنج تساوی و پنج شکست، ۳۰ گل زده و ۲۵ گل خورده و ۲۹ امتیاز در رتبه سوم ایستاد.

شهید متاجی گرگان و استیل البرز آق قلا با ۲۴ امتیاز و بر حسب تفاضل گل چهارم و پنجم شدند. شاهین بندرگز با ۲۰، عقاب گنبد با ۱۸ و استقلال بندرگز با ۱۸ امتیاز به ترتیب ششم تا هشتم شدند.

تیم های قزاق گرگان با ۱۷ و پرسپولیس کردکوی با ۱۴ امتیاز نهم و دهم شدند و به رقابت های لیگ دسته یک فوتبال استان سقوط کردند.

لازم به ذکر است؛ تیم «کشاورز علی آبادکتول» سال گذشته قهرمان مسابقات لیگ برتر فوتبال گلستان شده بود.