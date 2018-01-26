نگارستان امام خمینی ملجا جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس کمساری شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره نمایشنامه‌نویسی و تئاتر روح‌الله که در اتاق بازرگانی اصفهان در حال برگزاری است، اظهار داشت: ما به عنوان خادمان نشر و ترویج اندیشه امام خمینی (ره) هرگاه در خدمت تولیت موسسه آقای حسن امام خمینی بودیم به دو نکته سفارش کردند، نخستین اینکه مدیران موسسه سعی کنند با جوانان ارتباط داشته و از فکر پویای آنها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه همکاران من در موسسه تنظیم و نشر آثار امام به این سفارش عمل کردند، افزود: امروز نگارستان امام خمینی (ره) در اصفهان ماوا و ملجا جوانان است و هر روز گروه گروه جوانان با گرایش های مختلف در این مرکز حضور دارند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره تئاتر روح‌الله تاکید کرد: نکته دوم مورد سفارش توسط نوه امام خمینی این است که در ترویج اندیشه امام از زبان تاثیرگذار هنر استفاده کنید چراکه اگر اندیشه‌های امام در قالب هنر ارائه شود هم جذابیت و هم مانایی و ماندگاری بهتری خواهد داشت.

وی ادامه داد: موسسه تنظیم و نشر آثار امام مفتخر است اعلام کند در شهری که پایتخت هنر در ایران اسلامی لقب گرفته است از تمام عرصه ها و بخش های هنری در راستای ترویج اندیشه امام استفاده کردیم.

هنرمندان اصفهان به وظیفه خود در راستای ترویج اندیشه حضرت امام عمل کردند

حجت‌الاسلام کمساری تاکید کرد: امروز می توانم اعلام کنم هنرمندان اصفهان به این وظیفه و رسالت عمل کردند و در عرصه هنرهای تجسمی، فیلم، داستان، شعر، عکس با موضوع امام خمینی برنامه های مختلفی داشته‌ایم.

وی اضافه کرد: خداوند را شاکریم که به ما توفیق خدمت در این عرصه را به ما داد تا نخستین جشنواره نمایشنامه‌نویسی و تئاتر روح الله را نیز برگزار کنیم.