مسئولان برای توسعه هنر در چارچوب زندگی ایرانی اسلامی تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده شامگاه جمعه در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره نمایشنامه‌نویسی و تئاتر روح‌الله که در اتاق بازرگانی اصفهان در حال برگزاری است، با بیان اینکه امام خمینی (ره) پایه گذار یک نهضت بزرگ در عصر معاصر بود، اظهار داشت: این باور امام تا جایی پیش رفت که در سال ۵۷ همین جوانان تکیه‌گاه یک انقلاب بزرگ شدند.

وی با ابراز خرسندی از اینکه چنین اقدام خوب و مبتکرانه در استان اصفهان در راستای توسعه تئاتر در قالب جشنواره تئاتر و نمایش‌نامه نویسی برگزار شده است، ابراز داشت: شناخت حضرت امام یک ضرورت تاریخی است، امام خمینی (ره) به عنوان یک شخصیت عدالت‌خواه و آزادی‌خواه و یک مسلمان مبارز و در سخت‌ترین شرایط به صورت واحد قیام کرد و در اوج قدرت رژیم شاه به تنهایی به مبارزه با رژیم پرداختند.

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه همان امام به عنوان دوای درد همه اعصار و همه لحظات تاریخی بعد از امام و طول انقلاب می‌تواند باشد، تاکید کرد: هر لحظه مراجعه به تفکر و اندیشه امام می‌تواند برای ما دارای درس‌هایی باشد که جوانان ما امروز تشنه آن هستند.

جوانان امروز در حقیقت فکر و اندیشه‌های امام راه پیدا نکرده اند

مهرعلیزاده با بیان اینکه جوانان دهه ۵۰ و ۶۰ از افکار حضرت امام استفاده کردند اما جوان امروز در یافتن حقیقت فکر و اندیشه‌های امام راه را پیدا نکرده است، تصریح کرد: آنچه که بتواند ماهیت واقعی شخصیت، دید و افکار امام را در روح و روان جامعه جاری کند، مورد غفلت واقع شده است.

وی با بیان اینکه اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام و بی‌تردید یکی از شهرهای مهم جهان در هنر، فلسفه و حکمت است، تاکید کرد: اصفهان در بعد هنر و حکمت و فرهنگ بسیار وسیع و قابل تعظیم و ستایش است اما امروز در باب هنر آنچه در اصفهان دیده می‌شود از شخصیت اصفهان فاصله گرفته است.

اصفهان با این همه سبقه تاریخی سالن تئاتر مناسب ندارد

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان با این همه سبقه تاریخی یک سالن تئاتر مناسب ندارد و اینکه فقدان سالن سینما دارد، از کسری‌های اصفهان است، گفت: ما به عنوان سربازان امام و مدیران این نظام نمی‌توانیم که این مطلب را ببینیم که در برگزاری برخی کنسرت‌ها و مراسم‌های هنری سختگیری‌های اداری و دولتی گرفته نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هنر یک زبان مردمی است، تصریح کرد: من در استان به عنوان یک فرد خادم مردم استان اصفهان، در زمینه هنر خود را مسئول می‌دانم و از همه همکارانم در دستگاه‌های دولتی می‌خواهم همه تلاش خود را برای توسعه هنر در چارچوب زندگی ایرانی و اسلامی به کار بگیرند و در راستای ایجاد یک سالن تئاتر فاخر و سرمایه‌گذاری برای ایجاد سالن‌های سینما شرایط را فراهم کنند.