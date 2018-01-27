به گزارش خبرنگار مهر، دومین گرنداسلم سال ۲۰۱۸ طی روزهای ۴ تا ۶ اسفندماه به میزبانی آلمان در «دوسلدورف» برگزاری می شود. برای حضور در این مسابقات تاکنون ۳۹۰ جودوکار از ۵۱ کشور از جمله سه نماینده از کشورمان ثبت نام کرده اند.

با تصمیم کادر فنی تیم ملی محمدمحمدی بریمانلو در وزن ۷۳- کیلوگرم، سعید ملایی در وزن ۸۱- کیلوگرم و جواد محجوب در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم جودوکاران اعزامی به این مسابقات هستند.

از ترکیب تیمی که هفته گذشته در رقابتهای گرندپری تونس تنها موفق به کسب یک نقره شد، تقی زاده، نوری زاده و خجسته از سفر به آلمان بازماندند.

نخستین گرنداسلم سال ۲۰۱۸ ، ۲۱ و ۲۲ بهمن ماه در پاریس برگزار می شود که تیم کشورمان در این رقابتها نماینده ای ندارد.