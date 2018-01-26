بانوان جودوکار خراسان رضوی قهرمان کاتای ایران شدند

حسین محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین دوره رقابت های کاتا جودو بانوان کشور با حضور ۳۶کاتارو روز جمعه ۶ بهمن ماه در سالن ۵آذر استان تهران برگزار شد.

وی افزود: تیم کاتا بانوان خراسان رضوی که با ۴ شرکت کننده، برای اولین بار در ۲ فرم از ۵ فرم این رقابت ها شرکت کرده بود موفق به کسب مقام قهرمانی کشور شد.

رئیس هیات جودو، جوجیتسو و کوراش خراسان رضوی ادامه داد: حمیده حسن پور و سمیه رفاهی بانوان جودوکار استان که در فرم کاتامه نوکاتا این رقابت ها شرکت کرده بودند، بالاتر از نمایندگان تهران و همدان مدال طلای کاتای قهرمانی کشور را به ارمغان آوردند.

وی گفت: در فرم دشوار جونوکاتا نیز زینب دهستانی و فهیمه نیک بین از خراسان رضوی با برتری بر نمایندگان تهران و اصفهان به مقام اول کشور دست یافتند.

محمودی در خصوص اهمیت بخش کاتا در رشته ورزشی جودو، خاطر نشان کرد: عملکرد خوب کاتاروهای خراسان رضوی در اولین دوره رقابت های قهرمانی کشور نشان است استعداد و توانمندی فنی بانوان استان در این بخش است و این نوید بخش روزهای درخشان و کسب موفقیت های بیشتر دراین حوزه خواهد بود.