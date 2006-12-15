۲۴ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۴۸

معاون وزیر آموزش و پرورش:

برنامه مدارس بر اساس تعطیلات روزهای برفی تنظیم نشده است

تعطیلات پیش بینی نشده روزهای سرد یا آلوده زمستانی مدارس باید به طور جدی جبران شود.

معاون آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: برنامه آموزشی بر اساس تعطیلات پیش بینی نشده مدارس چیده نشده است.

حسین احمدی ادامه داد: این گونه تعطیلات لطمه های جبران ناپذیری به نظام تعلیم و تربیت وارد می سازد و معلمان موافق این موضوع نیستند.

وی یادآور شد: مسئولان مدارس موظفند در صورت تعطیلی غیر قابل پیش بینی فصل زمستان پس از این روزها کلاس های جبرانی دائر کنند.

احمدی ، دوشیفته بودن مدارس و مشکلات رفت و آمدی را ازعوامل بازدارنده برگزاری کلاس های جبرانی  دانست.

وی گفت: با وجود این موانع مدیران مدارس باید شرایطی فراهم آورند تا چنین وقفه هایی تاثیر نامطولب محسوسی بر آموزش به دنبال نداشته باشد.

