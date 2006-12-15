برنامه مدارس بر اساس تعطیلات روزهای برفی تنظیم نشده است

معاون آموزش عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: برنامه آموزشی بر اساس تعطیلات پیش بینی نشده مدارس چیده نشده است.

حسین احمدی ادامه داد: این گونه تعطیلات لطمه های جبران ناپذیری به نظام تعلیم و تربیت وارد می سازد و معلمان موافق این موضوع نیستند.

وی یادآور شد: مسئولان مدارس موظفند در صورت تعطیلی غیر قابل پیش بینی فصل زمستان پس از این روزها کلاس های جبرانی دائر کنند.

احمدی ، دوشیفته بودن مدارس و مشکلات رفت و آمدی را ازعوامل بازدارنده برگزاری کلاس های جبرانی دانست.

وی گفت: با وجود این موانع مدیران مدارس باید شرایطی فراهم آورند تا چنین وقفه هایی تاثیر نامطولب محسوسی بر آموزش به دنبال نداشته باشد.