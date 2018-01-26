به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز لرزه نگاری کشور زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت ۲۳:۴۷ و در مختصات طول جغرافیایی ۳۳.۷۷ و عرض جغرافیایی ۴۵.۷۳ اعلام کرد.
این زمین لرزه درعمق هشت کیلومتری زمین در ۱۴ کیلومتری سومار، ۴۵ کیلومتری گیلانغرب و ۴۵ کیلومتری زرنه ایلام رخ داد.
زمین لرزه ای با قدرت ۴.۴ ریشتر جمعه شب، شهر مرزی سومار در استان کرمانشاه را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز لرزه نگاری کشور زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت ۲۳:۴۷ و در مختصات طول جغرافیایی ۳۳.۷۷ و عرض جغرافیایی ۴۵.۷۳ اعلام کرد.
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