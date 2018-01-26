به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز لرزه نگاری کشور زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت ۲۳:۴۷ و در مختصات طول جغرافیایی ۳۳.۷۷ و عرض جغرافیایی ۴۵.۷۳ اعلام کرد.



این زمین لرزه درعمق هشت کیلومتری زمین در ۱۴ کیلومتری سومار، ۴۵ کیلومتری گیلانغرب و ۴۵ کیلومتری زرنه ایلام رخ داد.