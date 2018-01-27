به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدشهاب‌الدین حسینی امروز صبح در جمع خادم‌یاران درباره حرم امام رضا (ع) اظهار کرد: از هر رواقی وارد شویم، از لحاظ معماری اسلامی هرکدام معنایی دارد. اگر انسان دقت کافی به معماری حرم حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) داشته باشد می‌تواند گام‌های مهمی در خودشناسی بردارد.

وی ادامه داد: در بحث حرم‌شناسی مطالب زیادی وجود دارد و می‌توان ساعت‌ها درمورد ظاهر و حقیقت و محتوای حرم صحبت کرد که در سایت آستان قدس مطالب مفصلی وجود دارد اما در مرتبه اول برای خادمان دانستن جایگاه حرم مهم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تاکید کرد: خادم‌یار باید توجه داشته باشد که هرچه هست خود امام رضاست. اصل زیر گنبد است. ملعون هارون الرشید وقتی به درک واصل شد پسرش قبه‌ای درست کرد و امام رضا را بعد از ۱۰سال می‌خواستند زیرپای هارون دفن کنند اما خاک کنده نشد و بالای سر هارون دفن کردند و بنای فعلی که ما شاهد آن هستیم از زمان سلجوقیان مانده است.

دکتر حسینی با اشاره به کتاب نامه‌ها بر نامه‌های علامه بزرگوارحسن‌زاده گفت: در این کتاب می‌خوانیم که از ایشان سوال می‌کنند که چگونه به این مقام رسیدید و او جواب می‌دهد قبل از ۲۰سالگی مشرف به آستان قدس رضوی شدم و امام رضا (ع) در مقابل من ظاهر شدند و گفتند خواسته‌ات چیست و من آرزوی علم مطلق کردم.

وی با بیان اینکه اصل حرم‌شناسی این است که خود صاحب حرم را بخواهیم، تاکید کرد: تمام رواق‌ها و صحن‌ها همه باید با این نگاه شناخته شوند. ۷۰هکتار مساحت فعلی آستان قدس است و این حرم مقدس ۲۲۵ هزار متر صحن دارد.

وی خاطرنشان کرد: در حرم‌شناسی تنها درپی آجرکاری و... نیستیم هرچند باید صحن‌ها را هم بشناسیم که به مردم پرسشگر جواب دهیم.

حجت‌الاسلام حسینی با یادآوری این نکته که توسعه حرم به برکت انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است، افزود: قبل انقلاب در زمان شاه طهماسب و شاه عباس صفوی در سال ۱۰۱۰ بعد از هجرت شاه عباس با پای پیاده دستور بازسازی حرم صادر شده بود.

وی ادامه داد: ۷صحن بعد از انقلاب به مجموعه اضافه شده است و پیرامون ۲۶رواق داریم. بزرگ‌ترین رواق حضرت امام است که این رواق بیش از ۶هزار متر مساحت دارد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت مساجدی چون مسجد گوهرشاد، مدارس، دانشگاه جامع، موزه‌ها، کتابخانه‌ها و شهدای مدفون در حرم، آشنایی خادم‌یاران با این موارد را ضروری برشمرد.