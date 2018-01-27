به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کاراته سبک شیتوریو کوبه اوزاکای آقایان استان مرکزی با شرکت ۱۱۵ ورزشکار در رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان عصر جمعه در خانه کاراته مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک در دو بخش کومیته و انفرادی برگزار شد.

در پایان در بخش انفرادی، در وزن منهای ۳۰ کیلوگرم محمد جواد بغدادی، منهای ۳۵ کیلوگرم کسری تهرانی، وزن منهای ۳۷کیلوگرم احمد دربندی، وزن منهای ۳۹کیلوگرم مرتضی ملکی، وزن منهای ۴۰کیلوگرم ابوالفضل مظفری، وزن منهای ۴۵کیلوگرم امیرحسین فرجی، وزن منهای ۵۰کیلوگرم محمد خسروبیگی، وزن منهای۵۵کیلوگرم محمدمهدی نصیری و در وزن منهای ۶۰کیلوگرم امیر محبی، در رده کمربندهای مشکی مقام های نخست مسابقات را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش همچنین در بخش کومیته، تیم پتروشیمی شازند بر سکوی نخست ایستاد، تیم آستانه نایب قهرمان شد و باشگاه شهرک نبئی در جایگاه سوم قرار گرفت.

۱۵ داور ارشد، قضاوت این رقابت ها را برعهده داشتند و حمید نیکوهمت، رییس سبک شیتوریو کوبه اوزاکای استان مرکزی نیز بر این مسابقات نظارت داشت.