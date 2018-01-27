به گزارش خبرنگار مهر، رضا عسگری شامگاه جمعه در همایش یاوران وقف در محل اداره کل اوقاف استان زنجان، بر ترویج و تبیین فرهنگ وقف در جامعه تأکید کرد و افزود: تبیین فرهنگ وقف در جامعه بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

وی بابیان اینکه نگاه سنتی به وقف در جامعه وجود دارد، اظهار کرد: باید به‌عنوان میراث ماندگار به وقف توجه شود و موقوفات جدید در استان زنجان ایجاد شود و با توجه به فرهنگی که در شهرستان زنجان وجود دارد باید در جهت فرهنگ وقف تلاش کنیم.

فرماندار زنجان گفت: باید مشارکت‌های مردمی در بحث فرهنگ وقف در جامعه تقویت شود و خوشبختانه ظرفیت‌های بسیار خوبی برای وقف در استان زنجان وجود دارد.

عسگری ابراز کرد: وقف می‌تواند یک فرصت برای بسیاری از کارها باشد و باید اطلاع‌رسانی در بحث فرهنگ وقف باید به خوبی انجام شود تا مردم آگاهی لازم از مصارف وقف را داشته باشند که برای چه‌کارهایی وقف هزینه می‌شود.

وی گفت: در برخی از مناطق استان زنجان نگاه وقف همانند گذشته نیست و باید فرهنگ وقف به مردم تبیین شود تا شبهات رفع شود.

فرماندار زنجان یادآور شد: باید نیات واقفان و وقف در جهت درست بهره‌برداری شود تا مشکلات حل شود.

عسگری تصریح کرد: وقف یک سنت حسنه است و باید جایگاه واقعی وقف در جامعه تقویت شود.

وی ادامه داد: ترویج فرهنگ وقف در جامعه ضروری است و حفظ و نگهداری از موقوفات به‌عنوان یک اصل مهم باید موردتوجه همه آحاد جامعه قرار گیرد.