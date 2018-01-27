به گزارش خبرگزاری مهر، «ولید بن طلال» شاهزاده میلیاردر سعودی در گفتگو با خبرگزاری رویترز عنوان داشت که همچنان در مذاکرات خود با مقامات این کشور بر بی گناهی خود در قبال اتهامات فساد وارده تاکید دارد.

وی در ادامه افزود که پیش بینی می کند همچنان مالکیت کامل شرکت بزرگ هولدینگ خود را در اختیار داشته باشد.

ولید بن طلال همچنین در اظهارات خود گفت که اخبار منتشر شده در خصوص بد رفتاری با وی کاملا نادرست است. وی تاکید کرد که پیش بینی می کند از هر گونه اتهام تبرئه شده و طی روزهای آتی آزاد شود.

یک منبع رسمی در عربستان سعودی روز جمعه به خبرگزاری رویترز گفت که چندین تاجر سرشناس این کشور با مقامات حکومت آل سعود بر سر پرونده های فساد به توافق مالی دست یافته اند.

به نقل از این منبع رسمی، این تاجران سرشناس عبارتند از: «ولید الابراهیم» مالک شبکه تلویزیونی اِم بی سی؛ «فوآز الحکیر» سهامدار اصلی در شرکت فوآز عبدالعزیز الحکیر؛ «خالد التویجری» رئیس پیشین دادگاه سلطنتی و «ترکی بن ناصر» رئیس پیشین سازمان هواشناسی و حفاظت از محیط زیست عربستان.