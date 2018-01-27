به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر پورفتح‌اله در برنامه نبض شبکه خبر، اظهارداشت: سابقه انتقال خون در کشور طولانی است و ابتدا در سیستم ارتش و هلال احمر و بانک‌های خون خصوصی که جمع آوری خون را انجام می‌دادند شکل گرفت و در سال ۵۲ انتقال خون ملی در کشور شکل گرفت.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۵ سال سابقه انتقال خون ملی داریم که این شبکه اهداکننده خون، ایران را به یکی از کشورهای بی‌نظیر تبدیل کرده است.

پورفتح اله افزود: از نظر شاخص‌ها در بین کشورهای در حال توسعه رتبه اول را داریم و با کشورهای پیشرفته در حال رقابت در این زمینه هستیم.

وی گفت: امروزه ۲۷ واحد انتقال خون به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت داریم که آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۲ واحد انتقال خون به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است.

پورفتح‌اله افزود: حدود ۲۱۰ هزار لیتر در سال گذشته پلاسمای مازاد بر مصرف داشتیم که یکی از دستاوردهای کشور است.

وی تاکید کرد: در مراکز درمانی از هر ۵ واحد گلبول قرمز، یک واحد پلاسما مصرف می‌شود و چهار پنجم پلاسما در کشورهایی که صنعت پلاسما ندارند دور ریخته می‌شود، اما در ایران موفق شدیم ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار لیتر پلاسمای مازاد بر مصرف را با کسب استانداردهای اروپایی، به کشورهای خارجی بفرستیم تا به فاکتور هشت و...، تبدیل شود و به کشور برگردد.

پورفتح اله گفت: این چرخه باعث کاهش ۱۷ میلیون دلاری ارزبری دارو شده است.

وی افزود: در کشور تجربه اچ آی وی و هپاتیت سی را داریم و جزو توصیه‌های سازمان بهداشت جهانی این است که برای جلوگیری از تغییر جغرافیایی بیماری‌ها، هر کشوری از پلاسمای کشور خود استفاده کند و بیماری‌ها از مرزهای کشور منتقل نشود.

مدیرعامل سازمان انتقال خون گفت: الان حدود ۶۰ درصد داروهای مشتق از پلاسما با پلاسمای ایرانی تولید می‌شود.

وی ادامه داد: در صنعت پلاسما، علاوه بر آزمایش‌های روتین، آزمایش‌های ژنوم و تکمیلی نیز انجام می‌شود.

پورفتح اله افزود: شیوع هپاتیت بی و سی و اچ آی وی در پلاسمایی که ما ارسال کردیم، هم سطح آمارهای اروپاست. این موضوع نشان دهنده سلامت خون کشور ما است.

وی گفت: میزان شیوع هپاتیت اِی به روش بررسی ژنوم ویروس، هم‌سطح کشورهای اروپایی است و نشان می‌دهد که نظام سلامت ما در این زمینه به خوبی کار کرده و مردم دسترسی به آب و غذای سالم دارند.