به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی صفری شامگاه جمعه در آئین تشکیل نخستین مجمع خیرین قرانی استان زنجان در محل اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان، با اشاره به اینکه برگزاری جلسات قرآنی و نیز فعال بودن هیئت و مؤسسات قرآنی به برکت این انقلاب محقق شده است، افزود: امروز اگر دشمنان قسم‌خورده‌ای داریم که به هر شکل می‌خواهند ما را زمین‌گیر کنند، به این دلیل است که تنها کشوری هستیم که توانسته ایم به شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» خود در طول چهار دهه گذشته پافشاری کند.

وی بابیان اینکه همه ما به این واقف هستیم که دشمن جرات حمله نظامی به ایران اسلامی را به برکت وجود نیروهای نظامی و انتظامی نداشته و همین امر اقتدار و قدرت بازدارندگی را به وجود آورده است، تصریح کرد: دشمنان ما دشمنان کم‌عقلی در حوزه فرهنگی نبوده و بسیار دقیق و طراحی‌شده عمل می‌کنند که نمونه بارز آن نیز همین فضای مجازی است که برای استحاله فرهنگی راه‌اندازی شده است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان ادامه داد: اگر پیش‌از این، نیروهای نظامی در خط مقدم حضورداشته و عناصر فرهنگی پشتیبان آن‌ها بودند، امروز عناصر فرهنگی در خط مقدم هستند، چون امروز جنگ، جنگ اراده‌ها است. ما امروز حرف ناب اسلامی می‌زنیم، این در حالی است که بسیاری از کشورهای اسلامی از این قضیه فرسنگ‌ها فاصله‌دارند.

صفری بابیان اینکه بستری که امروز فعالان فرهنگی و قرآنی در این عرصه‌ها فراهم می‌کنند، جهاد مقدس است، گفت: دشمن امروز به دنبال استحاله نظام از درون است، به همین خاطر انتظار ما از فعالان عرصه قرآنی این است که در برهه کنونی هرکسی بتواند یک جوان و نوجوان را تربیت دینی کند، بزرگ‌ترین کار و جهاد را انجام داده است. متأسفانه در حال حاضر سیستم‌های رسمی آموزشی کشور، آن‌طور که انتظار داریم از ظرفیت تربیت دینی جوانان برخوردار نیستند و خروجی کار کاملاً بیانگر این قضیه است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز زنجان با تأکید بر اینکه نمی‌توان به سوالات امروز جوانان، پاسخ‌های چهل سال گذشته را داد، اظهار کرد: باید جوانان و نیازهایشان را بشناسیم و مطابق با این نیازها به آن‌ها پاسخ دهیم.

صفری با اشاره به اینکه حلقه مفقوده جامعه ما در امر آموزش، مربوط به رده سنی نوجوانان و جوانان است، خاطرنشان کرد: محسنات موسسه‌های قرآنی این است که در داخل مردم هستند و این مزیتی است که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از آن برخوردار نیستند، به همین خاطر باانگیزه بالا آماده همکاری برای تقویت این حوزه هستیم؛ چراکه معتقدیم حضور و فعالیت در این عرصه، توفیق و ذات پاک می‌خواهد.