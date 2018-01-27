به گزارش خبرنگار مهر ، رضا دیلمی با اشاره به بارش شدید برف در این منظقه ، اظهار کرد: مدارس تمام مقاطع تحصیلی در این شهر روز شنبه تعطیل است.

وی افزود: حضور مدیران و عوامل اجرایی در مدارس برای حفاظت از مدارس به ویژه کنترل سیستم گرمایشی الزامی است.