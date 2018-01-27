به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مجد صبح شنبه در دومین جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی ستاد دهه فجر دامغان به میزبانی فرمانداری، ضمن اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های دهه فجر سال جاری، افتتاح پروژه‌های عمرانی و اقتصادی است، تأکید کرد: دهه فجر فرصتی است که بتوانیم خدمات ارائه‌شده به مردم را گزارش کنیم و دستگاه‌های اجرایی باید بااطلاع رسانی از فعالیت‌ها و اقدامات اقدام کنند و در این راستا و باهدف خدمت‌رسانی به مردم ۵۸پروژه بااعتبار ۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: در ایام دهه فجر امسال بیش از ۴۰۰ عنوان برنامه در دامغان از سوی ۱۹ کمیته فرعی این ستاد اجرا می‌شود و باید همه دستگاه‌های اجرایی در هرچه بهتر برگزار شدن برنامه‌های این ایام مشارکت کنند.

رئیس ستاد دهه فجر دامغان بابیان اینکه برنامه‌های این ایام باید مردمی و مسجد محور باشند، ابراز کرد: یکی از برنامه‌های امسال دهه فجر در شهرستان اجرای ۱۰ برنامه در ۱۰ مسجد سطح شهر بوده که با محوریت مردمی و اجرای برنامه‌های متنوع به مرحله اجرا درخواهد آمد.

مجد با تاکید بر اینکه همه ما به این نظام و انقلاب بدهکار هستیم، افزود: باید دِین خود را به‌خوبی ادا کنیم لیکن برگزاری مراسم یادواره‌های شهدا در نقاط مختلف دامغان در زمره برنامه های محوری ایام دهه فجر خواهند بود.