به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، اقدامات تلافی جویانه ارتش و کمیته های مردمی یمن علیه سعودیها و مزدوران آنها همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، ارتش و کمیته های مردمی یمن بار دیگر به وسیله موشک بالستیک «زلزال ۲» مواضع سعودیها در معزاب واقع در شهر جیزان را هدف قرار دادند.

در همین حال، تجمع مزدوران سعودی در ساحل غربی استان تعز نیز هدف حملات ارتش و کمیته های مردمی یمن قرار گرفت.

به دنبال این حملات، یک دستگاه خودرویِ متعلق به مزدوران سعودی منهدم شد.

گفتنی است، حملات سعودیها به مناطق مسکونی و زیرساخت های یمن طی حدود سه سال گذشته بیش از ۱۳ هزار شهید و بیش از ۲۰ هزار زخمی برجای گذاشته است.