به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «جوکو ویدودو» رئیس جمهوری اندونزی در سفر به اسلام آباد با «ممنون حسین» همتای پاکستانی خود دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهوری اندونزی در این دیدار بر ترویج صلح و پایان دادن جنگ در افغانستان تاکید کرد و گفت که برای تحقق صلح در افغانستان باید یک کمیته متشکل از علمای دینی اندونزی، افغانستان و پاکستان ایجاد گردد.

ویدودو همچنین تاکید کرد که اندونزی می‌تواند در روند صلح افغانستان نقش مثبتی را ایفا کند.

رئیس جمهوری پاکستان نیز ضمن استقبال از پیشنهاد همتای اندونزیایی خود گفت که صلح در افغانستان یک امر ضروری برای توسعه و پیشرفت در منطقه است.

افزون بر این رئیس جمهوری اندونزی لحظاتی پیش با «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. هنوز جزئیات این دیدار منتشر نشده است.