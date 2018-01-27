رضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مطابق اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی، کیفیت هوای مشهد صبح شنبه با شاخص ۱۰۱ در شرایط ناسالم قرار دارد.

وی افزود: کیفیت هوا در ایستگاه های کریمی، سرافرازن، الهیه، مفتح و خیام شمالی در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

رئیس مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد تصریح کرد: بیشترین میزان آلودگی هوا از ایستگاه سرافرازان با شاخص ۱۲۰ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

اسماعیلی گفت: مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته کاسته شده است.