یدالله مشتاقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری این اعتبارات طی دو مرحله به شهرستان پرداخت شد که بین دستگاههای اجرایی توزیع شد.

وی افزود: این ادارات شامل جهاد کشاورزی، بهزیستی، میراث فرهنگی، صنعت معدن و تجارت، بنیاد شهید، فرهنگ و ارشاد و صندوق کار آفرینی امید است.

مشتاقی با بیان اینکه این تسهیلات بین متقاضیان در حال توزیع است، یادآور شد: کارگروه اشتغال شهرستان آمادگی پذیرش طرحهای اشتغالزا پایدار در قالب تسهیلات روستایی و عشایری و اشتغال فراگیر و طرحهای پشتیبان مشاغل خانگی را دارد.