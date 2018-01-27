حمیدرضا پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون برنامه‌های دهه فجر بابیان اینکه در این ایام مسئولان باید بابیان حقیقت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی بار دیگر مروری بر این واقعه تاریخی و مهم داشته باشند، تأکید کرد: در این راستا ۲۰ برنامه تخصصی بصیرت افزایی با موضوع انقلاب اسلامی، ریشه‌ها و آرمان‌های در ارتباط با نسل جوان جامعه برگزار می‌شود.

وی در ادامه ضمن بیان اینکه دستاوردها و موفقیت‌های نظام در دهه فجر برای مردم تبیین شود، گفت: جشن‌های دهه فجر در مهدی‌شهر مردم محور شکل می‌گیرد.

برنامه‌های دهه فجر مردمی و مسجد محور باشد

بیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مهدی‌شهر، ضمن تأکید بر اینکه این ایام فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردها و اهداف و ارزش‌های انقلاب اسلامی به‌ویژه برای نسل جوان و نوجوان کشور است، تأکید داشت: دشمنان در پی ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه برای تحقق اهداف خود هستند که دهه فجر فرصت مهم، مغتنم و مناسبی برای تبیین اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها با رویکرد امیدآفرینی محسوب می‌شود.

پارسا بابیان اینکه برنامه‌های گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر در مهدی‌شهر مردمی و مسجد محور شکل می‌گیرد، افزود: بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران برای مردم، یکی از اولویت‌های اصلی در اجرای برنامه‌های گرامیداشت دهه فجر قرار گیرد.

وی دهه فجر را بهترین فرصت برای بازخوانی اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های مردمی در جشن‌های دهه فجر نهایت استفاده شود زیرا انقلاب، نظام و کشور متعلق به مردم محسوب می‌شود همچنین باید گفت انقلاب اسلامی برخاسته از دل مردم و هدایت های امام خمینی (ره) است و لذا برنامه‌های دهه فجر می بایست با ظرفیت‌های مردمی مانند کانون‌های مساجد، اصناف و دیگر حوزه‌ها برگزار شود.