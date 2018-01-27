یحیی قائنی پوردر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق تحلیل آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی انتظار می‌رود از روز شنبه(امروز) با نفوذ سامانه ناپایدار از نواحی غربی کشور و گسترش جریانات سرد سیبری به خراسان رضوی ضمن وقوع بارش‌ پراکنده برف، شاهد کاهش قابل ملاحظه دما در اکثر نقاط استان باشیم.

وی فزود: پیش بینی می کنیم دمای حداقل شبانه از یکشنبه در نواحی سردسیر به کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درجه سلسیوس زیر صفر برسد و سردی هوا تا پایان هفته آتی در استان ماندگار باشد.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی افت دما در نواحی شرقی استان بیشتر از سایر نقاط خواهد بود. همچنین وزش باد در خراسان رضوی بویژه در نیمه جنوبی و نوار شرقی در هفته آینده نسبتا شدید در برخی نقاط شدید پیش‌بینی شده است.

قائنی پور گفت:طی فعالیت این سامانه به علت بارش برف، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، کولاک برف، تشکیل مه و کاهش دید و یخبندان، اختلال در سیستم حمل و نقل استان پیش‌بینی می‌شود.

وی تاکید کرد: توصیه می شود صاحبان گلخانه‌ها، مرغ‌داری‌ها و دامداری‌ها نسبت به تنظیم دمای محیط، همچنین کشاورزان جهت جلوگیری از بروز خسارات احتمالی تمهیدات لازم را به عمل آورند.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی همچنین بر لزوم مجهز کردن خودروها به تجهیزات زمستانه مخصوصا در ترددهای جاده‌ای تاکید کرد.