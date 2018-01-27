به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر صباغ صبح شنبه در نشستی با اصحاب رسانه و خبرنگاران ضمن تشریح برنامه‌های دهه فجر برق منطقه‌ای سمنان، تأکید کرد: افتتاح پروژه‌های شرکت بااعتباری بالغ‌ بر سه میلیارد تومان در شاهرود و میامی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های برق منطقه‌ای در ایام‌الله دهه فجر است.

وی با اشاره به دو پروژه مهم این شرکت در دهه فجر افزود: در این ایام پروژه توسعه و افزایش قدرت پست ۶۳ کیلوولت کالپوش بااعتباری معادل ۳۰۰ میلیون تومان و احداث خط ۶۳ کیلویت ارتباطی البرز شاهرود با هزینه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون تومان و با حضور مسئولان استانی به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای سمنان گفت: پروژه توسعه و افزایش قدرت پست ۶۳ کیلوولت کالپوش باهدف بهبود پارامترهای کیفی برق به مشترکان، ایجاد ظرفیت به‌منظور تأمین برق به متقاضیان جدید و مشترکان درخواست‌کننده برای افزایش دیماند و افزایش قابلیت اطمینان شبکه در راستای تأمین برق مطمئن و پایدار به مشترکان در زمره اهداف این طرح‌ها است.

صباغ بابیان اینکه ظرفیت پست ۶۳ کالپوش در این پروژه به میزان ۱۵ مگاوات آمپر افزایش خواهد یافت، تأکید کرد: با اجرای این طرح میزان رضایتمندی مردم این بخش افزایش خواهد یافت.

وی پروژه احداث خط ۶۳ کیلویت ارتباطی البرز شاهرود را به‌منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و برق‌رسانی مطمئن به مشترکان صنعتی، افزایش ضریب اطمینان برق‌رسانی شبکه محلی کاهش تلفات و افزایش قابلیت مانور شبکه برشمرد و بیان داشت: این خط به‌صورت دو مداره و به طول یک کیلومتر با نصب برج‌های مشبک فولادی و تلسکوپی به‌منظور ورود و خروج به پست ۶۳ البرز شاهرود، احداث‌شده است.