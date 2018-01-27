به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی در جلسه اضطراری شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که صبح شنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، با اشاره به اینکه طبق بررسی‌های صورت گرفته دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدماتی استان از آمادگی کامل برای اجرای هر چه‌بهتر طرح زمستانه برخوردار هستند، اظهار کرد: تأکیددارم تمامی فرمانداران، شهرداران و مدیران کل به‌هیچ‌وجه در این ایام منطقه خود را ترک نکرده و در حالت آماده‌باش قرار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه مدیران کل، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های امدادی و خدماتی در این ایام هیچ مرخصی نباید داشته باشند و بر این امر تأکید جدی دارم، افزود: رسیدگی به شهر و شهرستان‌های مناطق کوهستانی حائز اهمیت است.

استاندار البرز با تأکید بر لزوم مصرف بهینه انرژی، در ادامه بابیان اینکه باید حداقل‌ترین مصرف‌ها در بخش‌های مختلف را داشته باشیم، تصریح کرد: رعایت این نکته در تمامی ابعاد و بخش‌های مصرفی الزامی است.

نجفی از آماده‌باش مدیریت بحران استان البرز بابیان اینکه در ارتباط با نیروگاه منتظر القائم نیز تأکیددارم نگذارید نیروگاه هیچ آسیبی ببیند، خاطرنشان کرد: گاز بهترین نوع سوخت مصرفی برای این نیروگاه است، اما اگر ناچار به استفاده از سوخت جایگزین شدند باید همکاری لازم صورت گیرد.

استاندار البرز با اشاره به لزوم توجه به حوادثی چون زلزله و آماده‌باش شهر در این خصوص، افزود: اسکان اضطراری مسافران در صورت نیاز باید موردتوجه جمعیت هلال‌احمر و دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.