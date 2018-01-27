علی اکبر شفیع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهرستان دره شهر ۱۶ هزار هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که از این میزان ۵ هزار هکتار آن کشت آبی بوده و در دولت تدبیر امید در طول این دو سال، چهار هزار هکتار آن به صورت آبیاری نوین انجام گرفته است.

وی افزود: در سطح شهرستان دره شهر ۴۱ واحد صنعتی وجود دارد که از این واحدهای صنعتی تعداد ۲۳ واحد آنها فعال است، از مهمترین صنایع در سطح شهرستان دره شهر صنعت کارخانه تولید ترشیجات دره شهر است که صادرات آن به سایر کشورها از جمله کشورهای اروپایی و آمریکایی مانند کانادا ، استرالیا و همچنین کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر می شود و به عنوان صادر کننده نمونه نیز مطرح شده است.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از واحدهای تولیدی در سطح شهرستان دره شهر صنعت استیل کرد است که امیدواریم شاید تا پایان سال به افتتاح برسد.

شفیع زاده با اشاره به بحث گردشگری در شهرستان دره شهر گفت: در سطح شهرستان دره شهر ۴۰۰ اثر تاریخی و طبیعی وجود دارد که ۱۴۵ اثر آن ثبت ملی و تاریخی شده، همچنین ۲ اثر آن نیز در آستانه ثبت جهانی است و شهرستان دره شهر نیاز است که از لحاظ گردشگری تقویت شود.

وی تصریح کرد: یکی از مواردی که در بحث گردشگری هم اکنون از نظر ما مهم است بحث گردشگری بام دره شهر است که فاز اول آن که پارک یادمان شهدا با اعتباری معادل ۸۰۰ میلیون تومان امسال شروع به کار کرده است.