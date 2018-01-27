به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر را در حالی پشت سر گذاشتیم که هر دو تیم استقلال و پرسپولیس موفق شدند حریفان خود را با نتایجی پرگل مغلوب نمایند. آنها در حالی در این هفته مقابل پارس جنوبی و پیکان پیروز شدند که در مرحله رفت رقابت‌ها مغلوب این دو تیم شده بودند.

* پارس جم تنها تیم بازنده در بالای جدول

در بین ۶ تیم حاضر در بالای جدول، ۵ تیم پرسپولیس، فولاد، ذوب آهن، سایپا و استقلال موفق به شکست دادن حریفان خود شدند و پارس جنوبی جم تنها تیم بین ۶ تیم بالای جدول بود که در این هفته شکست خورد. آن هم با نتیجه سنگین ۴ بر صفر مقابل آبی پوشان تهران. در این هفته پرسپولیس مقابل پیکان، ذوب آهن مقابل استقلال خوزستان، سایپا مقابل پدیده و استقلال برابر پارس جنوبی جم پیروز شدند.

* دبل مهاجمان سرخابی

به جز انتقام سرخابی‌ها از تیم‌هایی که در نیم فصل نخست آنها را برده بودند، پیروزی آنها یک وجه تشابه دیگر هم داشت و آن هم دبل کردن مهاجمان این تیم بود. علی قربانی مقابل پارس جنوبی جم دوبار موفق به گلزنی شد تا در این بازی دبل کرده باشد و علی علیپور هم مقابل پیکان دبل کرد تا سرخابی‌ها با دبل مهاجمان شان پیروزی خود را جشن گرفته باشند.

* سپاهان رسما وارد منطقه خطر شد

سپاهان همچنان می‌بازد. آنها بعد از کنار گذاشتن کرانچار حالا با کریم قنبری و اینبار در خانه باختند. با تک امتیازی که نفت تهران در تبریز مقابل گسترش گرفت این تیم هم از سپاهان در جدول پیشی گرفت تا حالا سپاهانی‌ها با ۲۰ امتیاز در رده سیزدهم جدول حضور داشته باشند و رسما در بین تیم‌هایی قرار داشته باشند که برای بقا تلاش می‌کنند. سپاهان، سپیدرود، استقلال خوزستان و سیاه جامگان با ۲۰، ۱۰، ۱۸ و ۱۴ امتیاز در رده‌های سیزدهم تا شانزدهم جدول قرار دارند.

* اوج گیری خط حمله استقلال

استقلالی که تا همین چندی پیش ضعیف ترین خط حمله لیگ برتر را داشت، حالا آنقدر خوب گل می‌زند که رفته رفته به جمع بهترین خطوط حمله لیگ برتر اضافه می‌شود. آبی پوشان با ۴ گلی که در هفته بیست و یکم به ثمر رساندند شمار گل‌های زده شان را به عدد ۲۳ رساندند. حالا استقلال بعد از پرسپولیس ۳۵ گله، ذوب آهن ۳۰ گله، پدیده ۲۷ گله، پارس جنوبی ۲۶ گله و صنعت نفت ۲۴ گله در کنار فولاد و سایپا ششمین خط حمله خوب لیگ برتر را در اختیار دارند.

استقلالی‌ها همچنان با تنها ۱۰ گل خورده بعد از پرسپولیس صاحب دومین خط دفاعی قوی لیگ برتر هم هستند. همچنین آبیهای پایتخت با تفاضل گل مثبت ۱۳ بعد از پرسپولیس دومین تفاضل گل خوب را هم در اختیار دارند.

* سقوط آزاد پارس جنوبی

منحنی حرکت تیم خوب پارس جنوبی جم همچنان منفی است. این تیم که نخستین سال حضورش در لیگ برتر را سپری می کند شروعی طوفانی در این مسابقات داشت و هفته‌های زیادی در مکان های اول و دوم جدول قرار داشت. اما شاگردان تارتار هفته‌های زیادی است که از فرم ایده آل فاصله گرفته و پله به پله در جدول رده بندی سقوط می کنند. آنها حالا به رده پنجم رسیده‌اند و این پایین ترین رده‌ای است که آنها در این فصل تجربه کرده‌اند.

شاگردان مهدی تارتار در نیم فصل دوم هرگز برنده نشده‌اند. آنها در ۶ بازی انجام داده در این مقطع با ۴ مساوی و ۲ شکست عملکردی به مراتب ضعیف تر از مقطع مشابه در نیم فصل اول دارند و اگر قرار باشد یک جدول فرضی برای نیم فصل دوم ترسیم کنیم آنها در رده چهاردهم این جدول قرار می‌گیرند.

آخرین پیروزی تیم پارس جنوبی به هفته پانزدهم و برتری ضعیف با حداقل نتیجه مقابل سیاه جامگان انتهای جدولی باز می‌گردد. همچنین باید به این نکته هم اشاره داشت که آنها این پیروزی، تنها پیروزی تیم پارس جنوبی در ۱۰ بازی اخیر آنهاست و آنها در این ۱۰ بازی تنها همین یک پیروزی را به دست آورده‌اند.

* پیکان و ۱۰ بازی بدون پیروزی

بدتر از شرایط تیم پارس جنوبی، شرایط تیم پیکان تهران است. آنها که از هفته پنجم تا یازدهم ۷ پیروزی پشت سر هم بدست آوردند و در مقطعی توانستند تا رده دوم جدول هم صعود کنند، در ۱۰ بازی متوالی از کسب پیروزی عاجز ماندند و با این روند ضعیف نتیجه گیری از رده دوم به رده هشتم جدول سقوط کردند. شاگردان مجدی جلالی در هفته بیست و یکم هم پذیرای یک شکست سنگین از تیم پرسپولیس صدرنشین مسابقات شدند.

* تنها بازی بدون گل هفته

هفته بیست و یکم را باید هفته‌ای نسبتا پر گل دانست. در این هفته همه بازی‌ها به جز یک بازی گل داشتند و تنها دیداری که بدون گل به پایان رسید بازی بین دو تیم سیاه جامگان و تراکتورسازی بود. در این هفته دیدارهای استقلال و پرسپولیس با حریفان شان با رد و بدل شدن ۴ گل پرگل ترین بازی هفته بود و استقلال با پیروزی ۴ بر صفر مقابل پارس جنوبی بهترین نتیجه هفته را به دست آورد.

* بیت سعید همچنان گل می‌زند

حسن بیت سعید بعد از جدایی از استقلال در تیم فولاد جان تازه‌ای گرفت. او در هفته بیست و یکم هم برای این تیم گل زد تا تعداد گل‌های زده‌اش را به عدد ۴ برساند. بیت سعید که در یک نیم فصل در استقلال حرکت تاثیرگذاری نداشت و بدون گل زده و پاس گل کارش را تمام کرده بود، طی ۶ بازی در نیم فصل دوم با ۴ گل و ۲ پاس گل تاثیرگذار ترین بازیکن فولاد و یا حتی به تعبیری امتیاز آور ترین بازیکن در نیم فصل دوم بوده است.

بیت سعید حالا با ۴ گل در کنار فرشاد جانفزا و علی اصغر عاشوری بهترین گلزن تیم فولاد هم محسوب می‌شود.