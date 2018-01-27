به گزارش خبرنگار مهر، محسن نبی زاده صبح شنبه در جلسه بررسی وضعیت کلینیک تخصصی با اشاره به احداث کلینیک ویژه تخصصی و فوق تخصصی در بابلسر اظهار کرد: استارت احداث این کلینیک که از دو سال قبل در زمینی به متراژ ۱۴۰۰متر مربع به زمین زده شد،در حال حاضر به یک هزار و ۹۰۰متر افزایش پیدا کرده است و در صورت تکمیل و بهره برداری از این پروژه کارشناسان سلامت می توانند تا سالهای متمادی به شهروندان بابلسری خدمات پزشکی ارائه دهند.

وی با اعلام اینکه تا کنون دو میلیارد و ۸۵۰میلیون تومان برای این پروژه هزینه شده است،گفت: به خاطر افزایش متراژ زمین در این پروژه با کسری یک میلیارد و ۷۰۰میلیون تومانی مواجه شدیم که ۷۰۰میلیون تومان از کسری این پروژه از اعتبارات دانشگاه تامین شد و قرار است مابقی آن با پیگیری نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس شورای اسلامی تامین شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بابلسر با اشاره به اجرای طرح محوطه سازی این کلینیک توسط شورا و شهرداری، هزینه پیش بینی شده برای آنرا ۲۰۰میلیون تومان اعلام کرد و افزود: قرار است محوطه سازی این طرح توسط شورا و شهرداری اجرا شود.

وی در پایان گفت: در صورت اجرای طرح محوطه سازی پیش بینی می شود تا قبل از نوروز این کلینیک به بهره برداری برسد.